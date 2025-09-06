大谷翔平は4回途中無失点の力投

【MLB】オリオールズ ー ドジャース（日本時間6日・ボルティモア）

ドジャースの大谷翔平投手が5日（日本時間6日）、敵地でのオリオールズ戦に「1番・投手兼指名打者」で出場し、4回途中70球を無失点で降板した。先発予定だったグラスノーの“代役”として、急遽の先発登板となったが役割を果たした。

ドジャースの地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」では、解説のオーレル・ハーシュハイザー氏が「この回（4回）の結果がどうなろうと、オオタニはこの回を0で抑えるために、おそらくできたであろう全てをやり遂げました。オリオールズが得点圏に走者を出した際に（大谷に対して）4打数無安打で3三振でした」と奮闘ぶりを称えた。

大谷が許した安打は3本で、奪三振は5。最速は101.5マイル（約163.3キロ）だった。大谷は3日（同4日）の登板を体調不良のため回避。次回は8日（同9日）のロッキーズ戦で先発すると発表されていたが、グラスノーが背中の張りを訴えたため、突然の先発登板が決まった。

4回2死三塁となった場面で降板となったが、緊急登板で力投した大谷に、ドジャースファンだけでなく、立ち上がって拍手を送るオリオールズファンの姿もあった。（Full-Count編集部）