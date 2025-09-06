フリーアナウンサーの高橋真麻（43）が5日に配信されたABEMA「ダマってられない女たち」（金曜後10・00）にスタジオゲストとして出演。芸能界の友人について明かす場面があった。

MCのヒコロヒーから「真麻さんは芸能界でよく会うお友達っていうのは？」と聞かれた真麻は「最近だと、前田敦子ちゃんと、あと後輩の久代萌美アナウンサーと一緒に沖縄に家族で行きました。だいたい家族ぐるみが多いかもしれないですね」。

さらに「私自身はあんまり芸能人のお友達がいないんですけれども、その後輩が芸能人と仲良くて一緒に遊んだりみたいなのはありますね。なんかいいコミュニティーですよ」と話した。

ヒコロヒーは「剛力ちゃんはよく会うお友達っています？」と、ともにMCを務める剛力彩芽にも質問。剛力は「いや、私友達いないんですよ」と即答。これに、真麻は「なんでここ友達になってあげないの？」とヒコロヒーと、さらにもう1人のMC、MEGUMIにやんわりと尋ねた。

MEGUMIは「飲みたいんですよ。私がちょっとちゃんとセッティングしてないんだよね」と苦笑。剛力も「いやいや、私もそのセッティングしたいって言いながら」と困惑しつつ、今回がセカンドシーズンということもあり、MEGUMIは「今回絶対行こうね」と誓っていた。