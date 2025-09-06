東野幸治がＭＣを務めるＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」が６日、放送され、自民党総裁選前倒し議論について話し合った。

東野が「現在、総裁選に前倒しの国会議員はどれくらいの勢力に」と解説役の元日本テレビ解説委員でジャーナリスト青山和弘氏に尋ねた。青山氏は「もう、過半数超えそうな勢いになってます」と即答。「衆議院議員の若い人はほとんどが賛成で、署名すると。何を言われても」と意欲満々になっていることを伝えた。

参議院は選挙は終わったばかりということもあり、あまり動いていなかったそうだが、青山氏は「昨日あたりから参院議員のなかでも『署名せざるを得ない』という声がでてきた。閣僚からもでてきた。麻生元総理も」と前倒しを求める議員が増えてきたことを指摘。「いまは、どういう順番で行こうかみたいな話しもでていて。誰が先に行くか」と情勢の変化を語った。

東野が小泉進次郎氏の動向を問うと、青山氏は「非常に微妙なんですが、小泉さんもいざとなれば出す覚悟はある。ただ、神奈川県連が当日に決めることにしたんです。県の対応を。進次郎さんが総裁選に出ようとしているのは間違いないので、出る人が署名しないで出るのは、『なんで人のふんどしで相撲とってるんだ』と言われかねない」と小泉氏心境を分析した。