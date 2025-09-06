９月６日の札幌１Ｒ・２歳未勝利（ダート１７００メートル＝１０頭立て）は、１番人気のリピース（牝、栗東・前川恭子厩舎、父サンダースノー）が、デビュー３戦目で初勝利を挙げた。１４年の函館記念を制したラブイズブーシェを伯父に持つ血統。勝ち時計は１分４８秒８（良）。

５番枠から押し出されるようにハナへ。向こう正面では後続勢が動いてきて位置取りは中団まで下がったが、慌てずに構えて直線を向くと、外に持ち出して鋭く加速。最後は外から一緒に伸びたユニゾンを半馬身差で退けて、きっちりと勝ち切った。前川恭子調教師は今年３月にＪＲＡ初の女性調教師として開業。この勝利でＪＲＡ通算５勝目を挙げたが、女性騎手での勝利は初めて。ＪＲＡ史上初の女性調教師と女性ジョッキーによる勝利となった。

小林美駒騎手は「ちょっとふわついていて、（他が）ハナに行ってくれなさそうで私が目標になると思っていました。このペースだったら絶対に動かれるだろうな、という雰囲気ではありました。予想していた通りでしたし、あとは３、４コーナーでうまくさばけるかどうかだけで、スッと進路を見つかったので、そこからの脚の違いは前走と同じで能力を出し切ってくれました」と、会心の騎乗を振り返った。