近畿地方では、今日6日は安定して晴れますが、明日7日の午後は北部や山沿いを中心に雨や雷雨の所があるでしょう。明後日8日の夜明け前に起こる「皆既月食」は、中部と南部で見られる所が多い見込みです。

週末の天気 7日の午後は雨や雷雨の所も

近畿地方は、今日6日は高気圧に覆われて、安定して晴れるでしょう。

最高気温は35℃以上の猛暑日になる所があるものの、乾いた空気が流れ込むため、からっとした暑さになりそうです。





明日7日は、午前中は晴れるものの、湿った空気が流れ込む影響で、午後は晴れたり曇ったりになる見込みです。北部や山沿いを中心に雨や雷雨になる所もあるため、外出の際には注意が必要です。引き続き、猛暑日になる所があるでしょう。湿気が多くなるため、体感的には今日6日よりも暑く感じられそうです。

8日 前線が日本海に停滞 近畿では北ほど雲が多い

明後日8日は前線が日本海に停滞し、湿った空気の流れ込みが強まる見込みです。

前線に近い北部は雲が多く、雨の降る所もあるでしょう。

中部と南部では晴れ間は出るものの、午後は雨や雷雨になる所がある見込みです。



今回の月食は、1時27分に部分食が始まり、満月がすっぽりと地球の影に入る皆既食は2時30分から3時53分、そして4時57分に部分食が終わります。

中部と南部では、皆既月食を見られる所が多いでしょう。