【ニューヨーク＝平沢祐】テニスの四大大会最終戦、全米オープンは５日、ニューヨークで男子シングルス準決勝が行われ、第２シードのカルロス・アルカラス（スペイン）が第７シードのノバク・ジョコビッチ（セルビア）を６―４、７―６、６―２で退け、３年ぶりの決勝進出を決めた。

車いす部門は、男女シングルスで第１シードの小田凱人（東海理化）と上地結衣（三井住友銀行）が決勝へ進んだ。小田は四大大会とパラリンピックを全て制覇する「生涯ゴールデンスラム」に王手をかけた。男子ダブルスは小田、グスタボ・フェルナンデス（アルゼンチン）組が優勝した。

上地はウィンブルドン選手権で初優勝を阻まれた王紫瑩（中国）を破って決勝へ勝ち上がった。第２セットは０―３と追いかける展開だったが、多彩なサーブを繰り出してペースを取り戻し、このセットもものにしてストレート勝ちした。２０１７年以来となる３度目の優勝まで、あと１勝。「たくさんの人に支えられてここまで来られている。プレーするからには勝たないといけない」。白星をつかみ、感謝の気持ちを示すつもりだ。