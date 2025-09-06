ユーロバスケットで現役NBA選手たちが平均得点で上位独占も、ジョーダン・ロイドが5位に

8月27日に幕を開けた「FIBAユーロバスケット2025」は、出場24カ国がそれぞれグループフェーズ5試合を終え、16チームが一発勝負の決勝トーナメントへ駒を進めた。

スタッツランキングの平均得点部門では、スロベニア代表のルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ）が平均32.4得点と、唯一の30得点超えでトップに君臨している。

続いて2位にはギリシャ代表のヤニス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）が平均27.7得点、フィンランド代表のラウリ・マルカネン（ユタ・ジャズ）が同25.4得点、イスラエル代表のデニ・アブディヤ（ポートランド・トレイルブレイザーズ）が同24.4得点をマーク。

現役NBA選手たちが上位を独占する中、5位に入ったのはポーランド代表のジョーダン・ロイド。フランスのASモナコ・バスケットに所属する32歳のベテランガードは、2018－19シーズンにトロント・ラプターズでプレーしたとはいえ、NBAでプレーしたのは1シーズンのみ。

それでも、ロイドは大会5位の平均22.0得点に3.4リバウンド2.2アシスト1.4スティール、フィールドゴール成功率50.0パーセント、3ポイントシュート成功率48.4パーセント（平均3.0本成功）と、堂々たる成績を残している点は見逃せない。

今年のユーロバスケットにおける、グループフェーズ終了時点の平均得点トップ10は下記のとおり。現役NBA選手が9人を占める中、5位にランクインしたロイドの健闘ぶりが光っている。



※NBAチーム名は略称

◆■FIBAユーロバスケット2025 平均得点トップ10（グループフェーズ終了時）

１位 ルカ・ドンチッチ（スロベニア／レイカーズ）：32.4得点



２位 ヤニス・アデトクンボ（ギリシャ／バックス）：27.7得点



３位 ラウリ・マルカネン（フィンランド／ジャズ）：25.4得点



４位 デニ・アブディヤ（イスラエル／ブレイザーズ）：24.4得点



５位 ジョーダン・ロイド（ポーランド／ASモナコ【フランス】）：22.0得点



６位 フランツ・ワグナー（ドイツ／マジック）：21.6得点



ー位 アルペレン・シェングン（トルコ／ロケッツ）：21.6得点



８位 デニス・シュルーダー（ドイツ／キングス）：21.0得点



９位 ニコラ・ブーチェビッチ（モンテネグロ／ブルズ）：20.8得点



10位 ニコラ・ヨキッチ（セルビア／ナゲッツ）：20.2得点

【動画】イスラエル戦で27得点を奪ったロイドのハイライト！





