俳優の城田優が６日までに更新された俳優の中尾明慶のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演し、２人が共演した人気ドラマ「ＲＯＯＫＩＥＳ」（ＴＢＳ系）の秘話を明かした。

同ドラマは佐藤隆太主演で２００８年に放送され、市原隼人、佐藤健、桐谷健太ら若手俳優が多数出演し大ヒットした。城田は当時の中尾について「最年少で尖ってたよね」と問いかけると中尾は「俺、一匹狼だと思ってたんで」と認めた。当時の心境を「最年少だけど先輩たちを含めて同じ年の役をやるってなった時に負けたくないとかあったと思う」と説明した。

城田は「あの頃は冷めた目をしてた。今は温かい目をしてる。年齢的なこともあるし、父親にもなって、夫にもなって色んなことに寛容になって優しさが滲みでている」と中尾の変化を語った。

中尾は「そんなに変わるもの？」と質問すると城田は「あの頃狼だから。多分、明慶が１番ケンカしてたんじゃない？印象に残っているのは明慶がちょっとイラっとしているようなことがあったじゃん。あの現場って、それがよかったりした。そのピリつきとかガチでやるぞって感じ。ＲＯＯＫＩＥＳという作品において必要な１番芯の部分をみんながそれぞれ持っている感じがあった」と懐かしんでいた。