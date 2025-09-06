週5で頼らせてーーッ！【ユニクロ】1枚で即決まる♡「大人ワンピ」

忙しい朝、コーデを考える時間を少しでも減らしたい。そんなときに頼れるのが、一枚で即決まるワンピース。【ユニクロ】には、着回しやすいシンプルなデザイン、機能性も美しいシルエットも兼ね備えた「大人ワンピ」が豊富にラインナップ。残暑が厳しい今の時期にぴったりの涼感素材や、着るだけで女性らしさが格上げできそうなニットワンピなど、週5で頼りたくなりそうな商品が登場。ぜひワードローブに加えて、デイリーコーデを新鮮にアップデートして！

大人カジュアルにぴったり！ 着回しやすい涼感Tワンピ

【ユニクロ】「エアリズムコットンTワンピース / 半袖」\1,990（税込・セール価格）

暦の上では秋とは言えど、まだまだ暑い日が続くこの頃。あると助かりそうなのが、涼感素材のTシャツワンピです。見た目はクリーンなコットン素材の「エアリズム」を使用した機能性アイテム。汗をかいても乾きやすいドライ機能付きが嬉しいポイント。着回しやすいミニマルなデザインで、小物やアウターでカジュアルからきれいめまでアレンジできそう！

オンオフ対応できる女っぽニットワンピ

【ユニクロ】「ウォッシャブルニットブラワンピース / ノースリーブ」\3,990（税込）

ユニクロで大人気の “ブラワンピ” シリーズ。今季新登場したニットワンピは、今買っておけば秋まで長く活躍する予感大。公式オンラインストアによると「フィット感のあるIラインシルエットのロング丈で、エレガントなボディラインを強調」とのことで、着るだけで女性らしさを底上げできそう。シンプルなデザインながらも、大人っぽいリブ編みと美しいシルエットでサマ見えしそう。一枚でヘルシーに着こなすのはもちろん、ジャケットやカーディガンを羽織ればオフィスルックにも着回しできそうです。

週5で頼りたい上品サテンワンピ

【ユニクロ】「サテンキャミソールワンピース」\3,990（税込）

大人のワードローブにスタンバイしておきたい、上品キャミワンピが登場。光沢感のあるサテン素材、軽やかな落ち感が魅力。公式オンラインストアによると「ミニマルでありながら、考え抜かれた流線型のデザイン」と、シルエットにもこだわっているよう。きちんと見えはキープしつつ、ドライ機能付きで快適に着られそうなのも好ポイント。Tシャツと合わせればデイリーに、ブラウスやジャケットを合わせればお仕事やきれいめシーンにも対応できそう。まさに週5で頼れそうな相棒ワンピです。

ほどよいスポーティーさが今っぽいナイロンワンピ

【ユニクロ】「ナイロンワンピース / 7分袖」\3,990（税込・セール価格）

今季もスポーツMIXファッションのトレンドが継続。トライしてみたいけど、運動着感が出るのは避けたい……。それなら、素材でさりげなく取り入れるのがおすすめ。一見シンプルなデザインに、ハーフジップ × ナイロン素材でほどよくスポーツエッセンスを落とし込んだ一枚。ウエストが絞れるフィットアンドフレアシルエットと、大人が着やすいロング丈も魅力。スニーカーを合わせればアクティブに、サンダルやブーツを合わせればシーズンレスに活躍しそうな優れものです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子