『ラウール On The Runway』、キービジュアル＆PR映像解禁
Snow Man・ラウールの初の単独ドキュメンタリー『ラウール On The Runway』よりキービジュアルとPR映像が解禁された。
【動画】ラウールの1年半の奮闘に密着！『ラウール On The Runway』PR映像
本作は9月13日10時よりPrime Videoにて独占配信がスタートするSnow Manのメンバーであり、モデルとしても活動するラウールの初単独ドキュメンタリー。番組では、2024年1⽉から今年6⽉までラウールに⻑期密着し、ミラノコレクション、パリコレクションのランウェイを⽬指す1年半を追っていく。
このたび配信に先がけて解禁されたのは、番組のキービジュアルと60秒PR映像。「何者でもないところから何者かになる過程を経験できたのは、得たものとして⼀番⼤きかった」と話す彼の挑戦に期待が高まる。
ドキュメンタリー番組『ラウール On The Runway』は、Prime Videoにて9月13日10時より独占配信。
