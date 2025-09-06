Ãæ¹ñÀï¾¡Àá¤ÎÇÈÌæ¡¢Èà¤é¤âÆ°¤¤¤¿¡ÄÊÆ¹ñ¡¦ÂæÏÑÈëÌ©¹ñËÉ²ñÃÌ
Ãæ¹ñ¤¬Àï¾¡Àá¤ò·Àµ¡¤Ë¡Ö¿·È¿ÊÆÏ¢ÂÓ¡×¤ò¸Ø¼¨¤·¤¿Ãæ¡¢ÊÆ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤È¹â´±µé²ñÃÌ¤òÁê¼¡¤¤¤Ç³«¤¤¤Æ¸£À©¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Æî¥·¥Ê³¤¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î·³»ö·±Îý¤ÈÃæ¹ñ¤Î½ä»¡¤Ç¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂæÏÑ¤Î¼«Í³»þÊó¤Ï5Æü¡¢¾ðÊó¶Ú¤ò°úÍÑ¤·¡¢ÂçÎ¦°Ñ°÷²ñ¡ÊMAC¡Ë¤Îî¹¿âÀµ¼çÇ¤°Ñ°÷¤¬Ë¬ÌäÃÄ¤òÎ¨¤¤¤ÆÊÆ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤òË¬Ìä¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤ÈÊó¤¸¤¿¡£MAC¤ÏÂæÏÑ¤ÎÃæ¹ñËÜÅÚ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¯ºö¤È¸òÎ®¡¢·³»öÅª¶¼°Ò¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëµ¡¹½¤Ç¡¢Î¾´ß¡ÊÃæ¹ñ¤ÈÂæÏÑ¡Ë´Ø·¸¤ò°·¤¦³Ë¿´Éô½ð¡£î¹¼çÇ¤°Ñ°÷¤ÎÊÆ¹ñË¬Ìä¤Ï¡¢5·î¤Ë¿ÆÊÆ¡¦ÆÈÎ©À¸þ¤Ç¤¢¤ëÌ±¼ç¿ÊÊâÅÞ¡ÊÌ±¿ÊÅÞ¡Ë¤ÎÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ°Ê¹ß½é¤á¤Æ¤Ç¡¢2018Ç¯¤ËÅö»þ¤ÎÄÄÌÀÄÌMAC¼çÇ¤°Ñ°÷¤¬Ë¬ÊÆ¤·¤Æ°ÊÍè7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¼«Í³»þÊó¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤ÎÀ¯ÉÜ¤ÈµÄ²ñ¤ËÂæÏÑ¤ÎÎ¾´ßÀ¯ºö¤òÀâÌÀ¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÂÐÃæ¹ñÀ¯ºöÊý¸þ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÁÐÊý¤Î¶¨ÎÏ¶¯²½¤Î¤¿¤á¤ÎË¬ÊÆ¡×¤È¤·¡Ö¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤Ç±éÀâ¤â¤¹¤ë·×²è¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÈÂæÏÑÀ¯ÉÜ¤Î¹â´±µé¸òÎ®¤Ï3Æü¤ÎÃæ¹ñ¤ÎÀï¾¡ÀáµÇ°¼°¤ÎÁ°¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥¿¥¤¥à¥º¡ÊFT¡Ë¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Àè½µ¡¢ÊÆ¥¢¥é¥¹¥«½£¥¢¥ó¥«¥ì¥¸¤Ç¥¸¥§¥É¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¹ñËÉ¼¡´±ÊäÂåÍý¡Ê¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´Åö¡Ë¤È½ù»Û·ð¡¦¹ñ²È°ÂÁ´²ñµÄÉûÈë½ñÄ¹¤¬ÈëÌ©Î¢¤Ë²ñ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ÏÀï¾¡Àá·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò¹µ¤¨¡¢ÊÆ¹ñ¤¬Ãæ¹ñ¸£À©¥ì¥Ù¥ë¤ÇÂæÏÑ¤È¤Î°Õ»×ÁÂÄÌ¤òºÆ³«¤·¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤ë¡£6·î¤ËÊÆ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤È¹ñËÉÊ¬Ìî¤Î³ÕÎ½µé²ñÃÌ¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤Æ°ÊÍè2¥«·î¤Ö¤ê¤Î°Õ»×ÁÂÄÌ¤À¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤ÏÅö»þ¡¢¥¤¥é¥ó¤ÈÃæÅì¥¤¥·¥å¡¼¤òÍýÍ³¤ËÂæÏÑ¤È¤Î²ñÃÌ¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¤¬¡¢FT¤Ï¡ÖÅö»þ¤Ï¡ÊÂæÏÑ¤È¤Î¹â´±µé¸òÎ®¤¬¡ËÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÈÊÆÃæËÇ°×¶¨ÄêÄù·ë¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤¬¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤ÏÆî¥·¥Ê³¤¤Ç·³»öºîÀï¤ËÆþ¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤ò¸£À©¤·¤¿¡£¹á¹Á¥µ¥¦¥¹¥Á¥ã¥¤¥Ê¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¹¥È¡ÊSCMP¡Ë¤Ï¿ÍÌ±²òÊü·³ÆîÉôÀï¶è»ÊÎáÉô¤¬Àè·î31Æü¤Èº£·î3Æü¤ËÆî¥·¥Ê³¤¤ÇÆî¥·¥Ê³¤¤ò½ä»¡¤·¤¿¤ÈÊóÆ»¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¾å³¤¶¨ÎÏµ¡¹½¡ÊSCO¡ËÅ·ÄÅ¼óÇ¾²ñµÄ¤ÈÀï¾¡ÀáµÇ°¼°¤¬³«¤«¤ì¤¿Æü¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Îº£²ó¤ÎºîÀï¤Ï¡¢Àè·î15¡Á29Æü¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó·³¤¬Æî¥·¥Ê³¤¤Ç²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹çÆ±·±Îý¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÂÐ¹³À¤â¤¢¤ë¡£
¿ÍÌ±²òÊü·³ÆîÉôÁ´·³»ÊÎáÉô¤ÎÊóÆ»´±¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡ÖÆîÃæ¹ñ¤ÇÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ê¶ÛÄ¥¤ò·ÁÀ®¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÆ°¤¤Ï·è¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤Ê¤¤¤Ï¤º¡×¤È¤·¡Ö¾ï¤Ë¹âÅÙ¤Ê·Ù²üÂÖÀª¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤¬Àï¾¡Àá·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¸«¤»¤¿ÀèÃ¼Éð´ï¤¬Ãæ¹ñ¤ÎÍ§¹¥¹ñ¤ËÍ¢½Ð¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤â¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£SCMP¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤¬¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤Ê¤ÉÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÉð´ï»Ô¾ì¤ÇÊÆ¹ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¼çÍ×À¸»º¹ñ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡Ö¡Ø°ìÂÓ°ìÏ©¡Ù¤Î¤è¤¦¤ËÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬ËÉ±Ò»º¶È¤ËÍ¥ÀèÍ»»ñ¤¹¤ë¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£