今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、胸の刺繍がキュートなアクセントになっている、ディズニーデザイン「異素材使いドッキングワンピース」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「異素材使いドッキングワンピース」アナと雪の女王

© Disney

価格：6,990円（税込）

サイズ：M、L、LL

両脇ポケット

ウエスト：ゴム仕様

アジャスター付き肩紐

裏地なし

生地：【上身頃】＜カットソー＞綿75％、ポリエステル25％(ニットベロア）、【スカート部分】ポリエステル100％（タフタ)

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『アナと雪の女王』に登場する「アナ」が着用しているドレスがモチーフになったドッキングワンピース。

ワントーンながらメリハリの効いたシルエットで大人っぽい雰囲気！

Tシャツやシアー素材のトップスなど、レイヤードが楽しめるのも魅力のひとつです。

胸元には、「アナ」のドレスとお揃いの刺繍入り☆

かわいいアクセントになっています。

アジャスター付きの肩紐で長さを調節できるのも嬉しいポイント◎

＜素材アップ＞

ベロアとハリ感のある素材をドッキング。

ウエスト位置が高く、スタイルアップ効果も期待できます。

シックな色合いで、さりげなくキャラクターコーデが楽しめるワンピース。

胸の刺繍がキュートなアクセントになっている、ディズニーデザイン「異素材使いドッキングワンピース」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！

