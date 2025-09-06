アナのドレスとお揃いの刺繍入り！ベルメゾン ディズニー「異素材使いドッキングワンピース」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、胸の刺繍がキュートなアクセントになっている、ディズニーデザイン「異素材使いドッキングワンピース」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「異素材使いドッキングワンピース」アナと雪の女王
© Disney
価格：6,990円（税込）
サイズ：M、L、LL
両脇ポケット
ウエスト：ゴム仕様
アジャスター付き肩紐
裏地なし
生地：【上身頃】＜カットソー＞綿75％、ポリエステル25％(ニットベロア）、【スカート部分】ポリエステル100％（タフタ)
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
『アナと雪の女王』に登場する「アナ」が着用しているドレスがモチーフになったドッキングワンピース。
ワントーンながらメリハリの効いたシルエットで大人っぽい雰囲気！
Tシャツやシアー素材のトップスなど、レイヤードが楽しめるのも魅力のひとつです。
胸元には、「アナ」のドレスとお揃いの刺繍入り☆
かわいいアクセントになっています。
アジャスター付きの肩紐で長さを調節できるのも嬉しいポイント◎
＜素材アップ＞
ベロアとハリ感のある素材をドッキング。
ウエスト位置が高く、スタイルアップ効果も期待できます。
シックな色合いで、さりげなくキャラクターコーデが楽しめるワンピース。
胸の刺繍がキュートなアクセントになっている、ディズニーデザイン「異素材使いドッキングワンピース」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！
