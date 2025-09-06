9人のヴィランズが大集合！ベルメゾン ディズニー「トートバッグ」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、「ヴィランズ」の集合アートがインパクト大な、ディズニーデザイン「トートバッグ」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「トートバッグ」ヴィランズ
© Disney
価格：2,290円（税込）
サイズ：約36×37×11（マチ）cm
持ち手の長さ：約47cm
素材：綿
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
ディズニーの悪役キャラクター『白雪姫』の「女王」、『眠れる森の美女』の「マレフィセント」、『101匹わんちゃん』の「クルエラ」、『リトル・マーメイド』の「アースラ」、『美女と野獣』の「ガストン」、『アラジン』の「ジャファー」、『ライオン・キング』の「スカー」、『ヘラクレス』の「ハデス」、『塔の上のラプンツェル』の「ゴーテル」の集合アートを使用し、贅沢で迫力のあるデザインのトートバッグ。
本体はダークトーンのカラーで「ヴィランズ」の雰囲気にぴったりで、普段使いしやすいのもうれしいポイントです！
さらに、肩掛けもしやすい長めの持ち手も◎
© Disney
底にはマチがついているので、収納力もバッチリです。
A4サイズの書類＆小物がラクに入る便利なサイズで、サブバッグとしてもオススメ☆
生地は、しっかりとした肉厚の綿素材を使用しています。
9人の「ヴィランズ」たちの個性的なポージングにも注目！
「ヴィランズ」の集合アートがインパクト大な、ディズニーデザイン「トートバッグ」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 9人のヴィランズが大集合！ベルメゾン ディズニー「トートバッグ」 appeared first on Dtimes.