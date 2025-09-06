お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平（54）が5日深夜放送のTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）に出演。後輩芸人の結婚報告について語った。

最近すねてしまったこととして、「平成ノブシコブシ」の吉村崇の名前を挙げた有田。「吉村が結婚する直前に、わざわざLINEで丁寧に“結婚することになりました”“いろいろアドバイスいただいてありがとうございました”みたいな」と連絡があったことを明かした。

その報告に有田は「よかったな！おめでとう！」と長文で返信。その後、「飲みにでも行きましょう」と返事があり「丁寧だなと思って」と語った。

しかし、何気なしにテレビを見ていたところ「誰だったか忘れたけど“あいつ、丁寧なやつでさ。結婚の前日に電話してきてくれたんだよ”みたいなこと言ってて」と振り返り、「ん？俺にはLINEか？」とモヤモヤしてしまったという。

さらに「あいつ、そういう区別するんだと思って。もう、おめでとうの気持ちがスッと消えた」とぶっちゃけ・「50歳過ぎのおじさんはすねちゃうから」と話し、共演者陣を笑わせていた。