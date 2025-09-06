ドナルド・トランプ米大統領が、7日（日本時間8日）に行われる全米オープンテニス(ニューヨーク）の男子シングルス決勝に来場すると、米国テニス協会の広報担当者が5日（同6日）に明らかにした。AP通信などが報じた。

トランプ大統領は、あるクライアントのゲストとして、スイートルームで観戦するという。クライアント名は明らかにされていない。トランプ大統領が全米オープンを観戦するのは2015年以来10年ぶり。現職の観戦は00年のビル・クリントン元大統領以来という。

5日に行われた男子シングルス準決勝の第1試合では、第2シードのカルロス・アルカラス（スペイン）が第7シードのノバク・ジョコビッチ（セルビア）を6―4、7―6、6―2のストレートで退け、優勝した2022年以来3年ぶりの決勝進出を決めた。

アルカラスはトランプ氏の来場を聞かされると「どの大会でも一国の大統領が出席されるのは名誉なことであり、テニス界にとっても良いことだ」と話した一方、「それについては考えないようにします。そのせいで緊張したくないんです」と話しておどけた。