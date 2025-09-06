◇W杯欧州予選I組 イタリア 5―0 エストニア（2025年9月5日 イタリア・ベルガモ）

イタリア代表のガットゥーゾ新監督が初陣となったエストニアとのW杯予選を5―0の大勝で飾った。

ホームで前半から優位に試合を進めながら決定力を欠いたが、後半13分にFWケーンがチーム20本目となるシュートで均衡を破ると、同24分にFWレテギが追加点。さらに2分後には途中出場のFWラスパドーリが加点するなど後半のゴールラッシュで5得点を挙げた。

イタリア代表は3大会ぶりのW杯出場を目指す中、6月6日の予選第1戦でノルウェーに敗れてスパレッティ監督の解任が決定。最後の指揮となった同9日のモルドバ戦での白星を置き土産に退任し、現役時代にMFとして2006年W杯ドイツ大会優勝に貢献したガットゥーゾ氏の新監督就任が決まった。

ガットゥーゾ監督は初陣での勝利に「選手の活躍に感謝しないと、前半はゴールが足りなかっただけだった」と息をついた。3試合を終えて勝ち点6でI組3位のイタリアは、消化が1試合多い首位ノルウェーを勝ち点6差で追う状況。欧州予選は12組に分かれたリーグ戦で各組首位が出場権を獲得し、各組2位など16チームがプレーオフに回る。