ソーは本当に去るのか？ （MCU）映画『／ドゥームズデイ』に復帰するクリス・ヘムズワースが、気になる“ソーの未来”について語った。

世代交代が進むMCUで、今やヘムズワースは数少ない古参メンバーのひとり。英のインタビューでは、『ドゥームズデイ』以降のソーの将来について質問されると、「どうなるでしょうね。この作品がどこへ向かうのか様子見です」と答えた。

「まさに今、その辺りを整理していて、それぞれのキャラクターがどこへ向かうのかを考えているところです。マーベルでこの作品に関われたこと、昔のキャストたちとの再共演や新キャストたちとの仕事に感謝しています。本当に楽しんでいるし、どうなるか楽しみです。」

ヘムズワースといえば、2025年5月に自身のYouTubeチャンネルに突如、ソーの軌跡を辿り感謝を伝える動画を投稿したことから、『ドゥームズデイ』でソー役を卒業するのではないかとファンの間で憶測が広がっていた。この反応を受けて、ヘムズワースは「あの動画は感謝を表したもの」であり「誤解されてしまった」と。自ら卒業説を否定した。

とはいえ、『ドゥームズデイ』におけるソーの運命がどうなるかは依然として不透明だ。続く『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ』ではMCUのタイムラインがリセットされるとも言われており、ソーがいよいよ物語から去る展開も十分あり得るだろう。別れの可能性を心の片隅に留めておくことも、衝撃を和らげるためには賢明かもしれない？

映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は、2026年12月18日（金）に日米同時公開。

