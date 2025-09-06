“殿”と慕う松本潤相手でもLINE返信遅いけど…山田裕貴「嫁ちゃんには返す」

俳優の山田裕貴（34歳）が、9月5日に放送されたトーク番組「A-Studio＋」（TBS系）に出演。嵐・松本潤が相手でもLINEの返信は遅いが、「嫁ちゃんには返すんですけれど」と語った。



映画「ベートーヴェン捏造」に出演している山田裕貴が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。MCの笑福亭鶴瓶が、大河ドラマ「どうする家康」（NHK）で山田と共演し、山田がプライベートでも“殿”と呼んで慕っている嵐・松本潤が「LINEの返信が遅い」と言っていたと話す。



山田は「そうなんですよ。ほっといちゃうんですよ、携帯（電話）。撮影とか続いていると触りたくなくって。1日中置きっぱとかもあって。嫁ちゃんには返すんですけれど。チームなんで。家族というチームなんで。別にそれが来なかったからって怒る人ではないですけれど、やりたくなる人」と、妻で女優の西野七瀬にだけは連絡を返すと話し、鶴瓶から「ええやん」という声が上がった。