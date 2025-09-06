Snow Man¡¦¥é¥¦¡¼¥ë¤¬Ì´¤ÎÉñÂæ¤ËÄ©Àï¤·¤¿1Ç¯È¾¤ËÌ©Ãå¡£¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥é¥¦¡¼¥ë On The Runway ¡Ù¤Î¼èºà²ñ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È
À¤³¦ºÇ⾼¤Î¥ß¥é¥Î¡¢¥Ñ¥ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ë⽴¤Ä¤³¤È¤ò⽬É¸¤È¤·¤Æ¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿Snow Man¤Î¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¡£Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Ìó1Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥«¥á¥é¤¬Ì©Ãå¡¢Ê³Æ®¤·¤Æ¤¤¿⽇¡¹¤ò9⽉13⽇¡Ê⼟¡ËÄ«10»þ¤è¤êPrime Video¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥é¥¦¡¼¥ë On The Runway¡Ù¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤¿¼èºà²ñ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
2020Ç¯¤ËSnow Man¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ò⼤¤¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¡£2019Ç¯3⽉¤Ë15ºÐ¤ÇÅìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2022Ç¯6⽉¡ÖYOHJI YAMOMOTO POUR HOMME 2023 Spring Summer¡×¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ñ¥ê¥³¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£192Ñ¤È¤¤¤¦È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÀº⼒Åª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
2024Ç¯5⽉¤Ë¤ÏSTARTO ENTERTAINMENT¤ÈÊÂ⾏¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Î¥â¥Ç¥ë»öÌ³½ê¡ÖBANANAS MODELS¡×¤Ë½êÂ°¡£¥é¥¦¡¼¥ë¤¬⽬»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥Ñ¥ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦ºÇ⾼¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ë⽴¤Ä¤³¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Î¥â¥Ç¥ë»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¡£⽇ËÜ¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÂ¸ºß¤À¤¬¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¼ÂÀÓ¤ÏÄÌ⽤¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ï⼀°®¤ê¤Î¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤·¤«⽴¤Æ¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ê¤Î¤À¡£
¸·¤·¤¤ÂÎÄ´´ÉÍý¤ä¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎºîÀ®¡¢¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ÎÎý½¬¤Ê¤É¡¢½àÈ÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±Â³¤±¤Æ¤ÏÍîÁª¤¹¤ë⽇¡¹¨¡¨¡¡£¤½¤ó¤Ê⼼ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÊ³Æ®¤·Â³¤±¤ë⽇¡¹¤ò1Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆµÏ¿¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤¬9⽉13⽇¡Ê⼟¡ËPrime Video¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¥ß¥é¥Î¡¢¥Ñ¥ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥é¥¦¡¼¥ë On The Runway¡Ù¤ÎÇÛ¿®¤òµÇ°¤·¤Æ¼èºà²ñ¤¬⾏¤ï¤ì¤¿¡£
⼤Àª¤Î¥Þ¥¹¥³¥ßÊóÆ»¿Ø¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×¤ÈÅÐ¾ì¤·¤¿¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¡£¥°¥ì¡¼¤Î¥«¥Ã¥È¥½¡¼¤Ë¥Ç¥Ë¥à¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥Ù¥ë¥È¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤¤¤¦¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¦¥§¥¢¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝ⽴¤Ä⾐¾Ø¤ò⾝¤ËÅ»¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¡Ö¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¡Ê¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤ò¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸Ãæ±û¤Ë⽤°Õ¤µ¤ì¤¿°Ø⼦¤ËÃåÀÊ¤¹¤ë¤È¡¢»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¡Ö¥â¥Ç¥ë¤ËÄ©Àï¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¡×¤«¤éÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ä²ñ¼Ò¤Î⼈¤«¤é¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ù¤Ã¤Æ⾔¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È»×¤¤½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¾å¤ò⾒¾å¤²¤ë¡£¥â¥Ç¥ë¤Î»Å»ö¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡Ê¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ë¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢·ë¹½Éé¤±¤º·ù¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÉé¤±¤º·ù¤¤¤¬⾼¤¸¤Æ¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È²¿ÅÙ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÍî¤ÁÂ³¤±¤Æ¤â¤¢¤¤é¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¤¬⽬»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎËÜ¾ì¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥ê¤ä¥ß¥é¥Î¤Ç¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¯¤³¤È¡£¤³¤ì¤ò⽬É¸¤Ë·Ç¤²¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ì¤â¡¢Éé¤±¤º·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£⽇ËÜ¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤ë¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¹¤´¤¯¥Á¥ä¥Û¥ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Í¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤⾔¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ËÜµ¤¤Ç¤½¤¦⾔¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢¤ªÀ¤¼¤Ç⾔¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡£⾃Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ë¡ÊÀ¤³¦¤ËÄÌ⽤¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È»î¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤¦1¸Ä¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î⼈¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¾éÃÌÈ¾Ê¬¡¢ËÜµ¤È¾Ê¬¤Ç¡Ø¥Ñ¥ê¤È¤«Êâ¤¤¤Æ¤½¤¦¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò⾔¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦⾔ÍÕ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¾È¤ì¾Ð¤¤¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯½Õ²Æ¥ß¥é¥Î¡¦¥á¥ó¥º¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Ç¥µ¥¦¥ë ¥Ê¥Ã¥·¥å¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ë¡£½é¤á¤Æ⽇ËÜ°Ê³°¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤¤¿¤Î¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤È¤³¤í¡£¤½¤Î»þ¤â¤â¤Á¤í¤ó¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Î¥«¥á¥é¤¬¤º¤Ã¤ÈÌ©Ãå¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤À¡£»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡Ö¤Ê¤¼¥«¥á¥é¤ò²ó¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö»þ´Ö¤â¤«¤«¤ì¤Ð¤ª⾦¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê½ô»ö¾ð¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥«¥á¥é¤ò²ó¤·¤È¤¤¤¿⽅¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤éÄó°Æ¤µ¤ì¤Æ¡£¤Ç¡¢ËÍ¤â¡Ø²ó¤·¤È¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¡£ºÇ½é¤ÏÇÛ¿®Àè¤â·è¤á¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇËÍ¤Ï¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥«¥á¥é¤¬¤º¤Ã¤È²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈµÙ¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤À¤É¤³¤Ç½Ð¤¹¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²¿¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾è¤êµ¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£⾃Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î1Ç¯È¾¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡ØÇÛ¿®¤·¤¿⽅¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï¡¢⾃Ê¬¤Î¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë⽇ËÜ⼈¥â¥Ç¥ë¤Î⼈¤È·ë¹½¤¿¤¯¤µ¤ó°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³§¤µ¤ó¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ÎÄã¤µ¤È¤«¡¢ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¶ì¤·¤µ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£⾃Ê¬¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦À¤³¦¤â¤¢¤ë¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢⾃Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë⽇ËÜ⼈¥â¥Ç¥ë¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÎ¢Â¦¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤»×¤¤¤¬²ê⽣¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ö¤¢¤È¤Ï¡¢1¤«⽉¤°¤é¤¤¥Ñ¥ê¤Ë¤º¤Ã¤È¤¤Â³¤±¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢⽇ËÜ¤Î»Å»ö¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«µÙ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¹¤´¤¯¶»¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤«¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢⼼ÇÛ¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ØÊó¹ð¤·¤¿¤¤¡¢¤É¤ó¤Ê⽇¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
³¤³°¤Ç¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢⽇ËÜ⼈¤ÎÀ¤³¦¤Î¥â¥Ç¥ë¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë⽴¾ì¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖYouTube¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Î±ÇÁü¤ò⾒¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ø¤¹¤´¤¤¤Ê¡¢¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£⾏¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¡Ø¤¢¤ì¡© ⾃Ê¬¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È⼈¤È¤·¤Æ⾒¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡©¡Ù¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤È¤«¤â»þ¡¹¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ä¡£⾃Ê¬¤Ë¤Ï¤½¤Î·Ð¸³¤¬¤¹¤´¤¤¿·Á¯¤Ç¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¤Ç¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦´ò¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¶ì¤·¤¤¤è¤¦¤Ê»þ´ü¤â⼀½Ö¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¼þ¤ê¤âÆ±¤¸ÁÛ¤¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¿⼈¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ê¤·¤á¡¢»þÀÞ¡¢⽬¤òÊÄ¤¸¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤ÎÌ©Ãå¤Ï1Ç¯È¾¤È¤¤¤¦⻑´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë¤â¤Î¡£¤½¤Î´ü´Ö¥«¥á¥é¤¬ÄÉ¤¤Â³¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸µ¡¹¤Ï1Ç¯¤°¤é¤¤¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£´ü´Ö¤ò·è¤á¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·ë²Ì½Ð¤Å¤é¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤Ã¤¿¤óÂ³¤±¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç1Ç¯È¾¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤â¤¦¤¢¤È1²ó¤À¤±¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¥é¥¹¥È1²ó¡Ù¤Ã¤ÆÀë⾔¤·¤Æ¡¢6⽉¤°¤é¤¤¤Ë¥é¥¹¥È¤ÎÄ©Àï¤ò¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«⾃Ê¬¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÀµÄ¾¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ê¤È¥ß¥é¥Î¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¡¢⼤¤¤Êµ¤¤Å¤¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¡£¸½ÃÏ¤Ç⾟¤«¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö⾟¤«¤Ã¤¿¡Ä¡£¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤«¤é¡¢¡Ö¤¨¡¼¡¢ËÍ¡¢⽅¸þ⾳ÃÔ¤Ê¤ó¤Ç¡£Æ»¤ËÌÂ¤¤¤¹¤®¤Æ¡£¤½¤ì¤¬⾟¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÈù¾Ð¤à¡£¡ÖËÍ¡¢¤¤¤Ä¤â³¤³°¤ÇÅÅÇÈ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤¬²¼⼿¤Ç¡¢¥Ý¥±¥Ã¥ÈWi-Fi¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£Êâ¤¤¤Æ¤ëÅÓÃæ¤Ë½¼ÅÅ¤¬ÀÚ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£⽅¸þ⾳ÃÔ¤Î⼈¤¬¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃÏ¿Þ¤ò¤Ê¤¯¤¹¤È·ë¹½¤ä¤Ð¤¤¤Ç¤¹¤è¡£⼤ÊÑ¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤¤»ö¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¤¬¡¢¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¾Ç¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¡£
⽇ËÜ¤Ç¤Î³èÆ°¤Ï¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¬¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Ï⼀⼈¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¯⽇¡¹¡£¡Ö⽇ËÜ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÎÃ¤·¤¤⾞¤ò¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬⽤°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ËÍ¡¢16ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢Â¿Ê¬ÉáÄÌ¤Î⼈¤Î10Âå¡¢20Âå¤Î⼈¤è¤ê⽢¤ä¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¡£¤¢¤Þ¤ê¶ì¤·¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢·ë¹½¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î1Ç¯È¾¤Á¤ç¤Ã¤È¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢¡Ø²¶¤â⾟¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤¼¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È⼈¤È¤·¤Æ⼀⽪¤à¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò⾔ÍÕ¤ÎÀá¡¹¤ËÞú¤Þ¤»¤¿¡£
¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢⽂²½¤Î°ã¤¤¤ä⾔¸ì¤ÎÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤â¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¡£¡Ö¥¢¥¸¥¢⼈¤¬²¤⽶¤Î⽅¤ÈÂÐÅù¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Æñ¤·¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë⾝¤ò¤â¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÜ¤ê¤ò³Ð¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤À¤«¤é¤³¤½´èÄ¥¤ì¤¿¡×¤ÈÉé¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬¸¶Æ°⼒¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¤È9³ä°Ê¾å¤ÏÍîÁª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£·ë¹½¡¢²ù¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢²ù¤·¤¤´é¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤·¤¿⽅¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤«¤Ê¡© ¥«¥á¥é¤Ø¤Î°Õ¼±¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥«¥á¥é²ó¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢¡Ê²ù¤·¤¤É½¾ð¤â¡Ë»£¤ì¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÁÇ´é¤¬±ÇÁü¤Ë¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤Î⽇¡¹¤Ï¡¢⾟¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¥«¥é¥À¤ò⾒¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢¥«¥é¥À¤ò¤º¤Ã¤Èºî¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÈþÌ£¤·¤¤¤´¤Ï¤ó¤ò⾷¤Ù¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤Æ¡¢⾷¤Ù¤Æ¤¤¤ë»þ¤¬°ìÈÖ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¥«¥é¥Àºî¤ê¤¬⼤ÊÑ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢⾷¤Ù¤é¤ì¤ë´î¤Ó¤ò³ú¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡Ö⾒¤»¤ë¥«¥é¥Àºî¤ê¤¬⼀ÃÊÍî¤·¤¿»þ¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò⾷¤Ù¤¿»þ¤¬°ìÈÖ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬⾶¤Ö¤È¡¢¡Ö¤¦¤ï¤Ã¡¢¤¤¤¤¼ÁÌä¤Ç¤¹¤Í¤§¡£¤¦¤ï¡¢¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¾Ð´é¤òÇÁ¤«¤»¤ë¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê⽇ËÜ⼈¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ª¼÷»Ê¤Ç¤·¤¿¡£¥Ñ¥ê¤Ç¤¹¤´¤¯ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿⽇ËÜ⼈¤Î¤ª¼÷»Ê²°¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë⾷¤Ù¤Ë⾏¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¤ª¼÷»Ê¤Ç⾄Ê¡¤Î¤Ò¤È¤È¤¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£»ý¤Ã¤Æ⽣¤Þ¤ì¤¿¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÍýÁÛ¤Î¥«¥é¥Àºî¤ê¤Î¤¿¤á¡¢⾷»ö¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ë²á¹ó¤Ê¤â¤Î¡£¤´Ë«Èþ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÅöÁ³¤À¡£
¤³¤Î1Ç¯È¾¤Ç¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â⼤¤¤Ê⾶Ìö¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¡£6⽉27⽇¤ÎÃÂ⽣⽇Åö⽇¡¢¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î⽇³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¡¼¤Î¼Ì¿¿¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¡ÖFIRST JOB at 22!!¡×¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¡£22ºÐ¤Î⼀È¯⽬¤Î»Å»ö¤â¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ½¼¼Â¤·¤¿⽇¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢⾃⾝¤Ë¤É¤ó¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö⼩³Ø⽣¤°¤é¤¤¤Îº¢¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»öÌ³½ê⼊¤Ã¤Æ¡£10Âå¤Î»þ¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¥â¥Ç¥ë»öÌ³½ê¤Ë⼊¤ë¤È¤«¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ã¤Æ½¢¿¦³èÆ°¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡£¤½¤ì¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥«¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£ÃÏ¸µ¤ÎÍ§Ã£¤È¤¿¤Þ¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿»þ¤Ë¡¢ÀµÄ¾¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÁ°¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÍ§Ã£¤Ë²ñ¤Ã¤ÆÍ§Ã£¤Î½¢³è¤¬⼤ÊÑ¤À¤Ã¤¿ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤¿½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¤½¤¦¡¢¤½¤¦¡¢¤½¤¦¡£¤½¤¦¤À¤è¤Í¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¨¤¿¤«¤é¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÊ¹¤¯¤Î¤¬¶ì¤·¤¤ÏÃ¤Ã¤Æµ¤¤¬¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Á´⼒¤Çð÷¤±¤¿¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¹ç¤Ã¤Æ⾯⽩¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¾þ¤é¤Ê¤¤⾔ÍÕ¤ÇÏÃ¤¹¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¶ìÀï¤·¤¿·Ð¸³¤¬⾃Ê¬¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¼Áµ¿±þÅú¤Ç¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë⼀ÈÖºÇ½é¤Ë¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¾ì⾯¤â¡£¡Ö¥è¥¦¥¸¡¦¥ä¥Þ¥â¥È¤µ¤ó¤¬¥·¥ç¡¼¤ÎÁ°⽇¤Ë¡ØÆ°¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ù¤È⾔¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£⼀ÈÕÃæ¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¼¼¤Ç²áµî¤Î⾳³Ú¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¤¤¤í¤ó¤ÊÆ°¤¤ò»î¤·¤Æ¡£ËÜÈÖÅö⽇¤Ë⾒¤»¤Ë⾏¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£⽇ËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î⽅¤È¤½¤¦¤¤¤¦²ñÏÃ¤ò¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÅö»þ¤ò²û¤«¤·¤à»Ñ¤â⾒¤é¤ì¤¿¡£
º£¤Ç¤Ï¡¢Ì´¤À¤Ã¤¿¥ß¥é¥Î¡¢¥Ñ¥ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¡£¡Ö·ë¹½³¤³°¤Ç¤Ï¡¢¸¬µõ¤Ê»ÑÀª¤òÎÉ¤·¤È¤·¤Ê¤¤¤·¡¢°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£¡Ø¤â¤¦¥¬¥ó¥¬¥ó⾏¤±¤Þ¤¹¡ª ⾃Ê¬⾏¤±¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë⾃¿®¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤·¡¢µõÀª¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤É¤Ã¤Á¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ç¤¹¤Í¡£µ¢¤Ã¤ÆÎäÀÅ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤¤¤¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌ´¤ÎÉñÂæ¤ò¤·¤ß¤¸¤ß¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£⾼¤¤ÊÉ¤Ë⽴¤Á¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ï¡¢·ù¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤³¤ì¤Þ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¿¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿ÊÉ¨¡¨¡¡£º£¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¤³¤¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤«¡¢¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ⾔¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤±¤É¡¢·ë¶É¤Ï¤½¤ì¤â⾃Ê¬¤¬³ú¤ßºÕ¤¤¤ÆÅú¤¨¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤ì¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡¢⾃Ê¬¤é¤·¤µ¤òÄÉµá¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¼èºà²ñ¤ÎºÇ¸å¤ËÇÛ¿®¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¥â¥Ç¥ë¶È³¦¤È¤¤¤¦ÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤³¤ÎÀ¤³¦¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¤Î1Ç¯È¾¤ÎÀ®⻑¤È¿Ê²½¤Î⽇¡¹¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ø¥é¥¦¡¼¥ë On The Runway¡Ù¤Ç⼀ÂÎ¡¢¤É¤ó¤ÊÉ½¾ð¤¬⾒¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£½ã¿è¤Ë³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤Î³èÆ°¤¬¤¤¤Ä¤·¤«³ð¤¨¤¿¤¤Ì´¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£¤Ç¤ÏÀ¤³¦¤ËÄÌ⽤¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê½Ö´Ö¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤½¤Îµ°À×¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¡¢Ê¸¡¦Ê¡ÅÄ·Ã»Ò