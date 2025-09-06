山田裕貴、妻・西野七瀬は「過ごしやすいです。はっきり言ってくれるので」

俳優の山田裕貴（34歳）が、9月5日に放送されたトーク番組「A-Studio＋」（TBS系）に出演。妻で女優の西野七瀬（31歳）について「過ごしやすいです。はっきり言ってくれるので」と語った。



映画「ベートーヴェン捏造」に出演している山田裕貴が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。妻で女優の西野七瀬の実家が近所だったという笑福亭鶴瓶が、「いっつも家になぁちゃんおるんやろ？ そこまでは知らないけれど、どっちかというと男っぽいもんな。はっきりしてる」と話す。



山田も「はっきりしてますね。自分のやりたいこととか。だから、過ごしやすいです。はっきり言ってくれるので。『今日はこうだから』って」と西野について語った。