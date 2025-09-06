「マイナス思考の男・・・」とうんざりされる発言９パターン
多くの女性が魅力を感じる男性のタイプのひとつに、「プラス思考でポジティブな男性」があります。その対極にあるのが、「マイナス思考でネガティブな男性」です。マイナス思考かプラス思考かは、その人の言動のなかに自然とにじみ出てしまうもの。もしかしたら、あなたも女性から「マイナス思考の男・・・」と思われているかもしれません。そこで今回は、女性に「『マイナス思考の男・・・』とうんざりされる発言９パターン」をご紹介します。
【１】デート中に「あのときもっと○○すればよかった」と過去を振り返り、反省する。
デートは本来、楽しいもの。そんなとき、わざわざ終わったことを持ち出して「あのとき○○すればよかった」と反省しはじめるのは、場の空気を悪くする恐れのある行為です。「マイナス思考の男性だなぁ」と思われるのはもちろんのこと、「反省会は一人のときにやってよ」（１０代女性）とうんざりされても仕方ありません。また、デート中にデートの反省会をしはじめるのも、楽しいデートとはかけはなれた行動。せっかくのふたりの時間を楽しむ気がないのかと疑われてしまいます。小さな失敗なら、反省する労力を挽回する努力に変えた方がよさそうです。
【２】「ごめんね」とすぐに謝る。
「ごめんね」と自分の非を認められること自体はステキなことですが、悪くもないのに謝ったり、あまりにも低姿勢すぎたりすると、ただの気弱な男性だと思われてしまいます。大したことではないのに何度も謝ったり、自分に非がないのに「争うのがイヤだから」と簡単に謝ったりする態度は改めた方がいいかもしれません。
【３】大きな仕事をはじめる前から「オレにできるはずないよ」と諦めた態度をとる。
大きな仕事を前にすると、つい自信がなくなって「オレにできるはずがないよ」と言って、失敗したときのための保険をかけてしまいがち。でも、そういった諦めた態度は女性に「気の弱い人だな」と、ネガティブな印象を抱かせてしまいます。「全力で頑張る！！」というポジティブな態度をとれば、結果はどうあれ女性は応援してくれるでしょう。
【４】会話の中心は、「大変」「辛い」など仕事の愚痴である。
彼氏ならまだしも、男友達の仕事の愚痴は非常に聞き苦しいもの。「慰めてほしくて愚痴っているのがバレバレ」（２０代女性）というご意見もあるように、愚痴から男性の甘えを感じ取り、嫌がる女性もいるようです。仕事で多少辛いことがあったり、大変だったりするのは誰でも同じ。同じ愚痴でも、「仕事がこんなふうに辛いけど週末リフレッシュしている」「今の仕事が理不尽に大変だから、転職活動をしている」など、せめて前向きな発言で締めくくった方が好印象を与えるでしょう。
【５】「眠い」「だるい」など、体の不調ばかり訴える。
体の不調は他人がどうしてあげることもできないだけに、訴えられると心配です。でも、会うたびに「眠い」「だるい」では、女性に「私といても楽しくないから、そんなことを言うのかな」と思われてしまいます。できれば、女性と会う日は体調を万全に。デートを楽しめないほど体調不良なら「どうしても体調が悪いから」と断って、デートを延期した方が好印象かもしれません。
【６】他人と比較して、「どうせオレなんか・・・」と後ろ向きな発言をする。
女性は自信をもっている男性に魅力を感じるもの。「どうせオレなんか○○だし」「あいつほど○○じゃないし・・・」などの発言をする自信なさげな男性には、男としての魅力を感じにくいものです。自分を他人と比べて卑下する発言を続けていると、最初は「そんなことないよ」とフォローしてくれていた女性も、そのうち付き合ってくれなくなるかもしれません。「○○はできないけど、オレには××はできる」と、自分の得意なことをアピールして発言を締めくくるようにしましょう。
【７】「昔はよかった」と過去を振り返る。
仕事に関しても恋愛に関しても、過去ばかり振り返って「昔はよかった」と言う男性がいます。でも、過去の自慢話はコメントしづらく、退屈なもの。苦痛に感じる女性もいるので、避けた方が無難です。「昔は？」と過去を振り返る前に、現状をもっとよくする努力をしましょう。
【８】少しでも意見が食い違うと「オレのこと嫌いなの？」と聞く。
会話のなかで、多少意見が食い違うことはあるもの。それなのに、過剰に反応して「オレのこと嫌いなの？」と先走ると、「なんてネガティブな男性なんだろう」とうんざりされてしまうことにも。「すぐ『嫌いなの？』なんて心配をされると、話すのが面倒になる」（２０代女性）という意見もあります。逆に、否定的な意見を受け止めることができれば、精神的に余裕のある男性だと思われるかもしれません。
【９】前向きにアドバイスしても、「でも」「だけど」と言い訳ばかりする。
せっかく前向きなアドバイスをしても、相手の男性に「でも・・・」「だけど・・・」と言い訳ばかりされては女性もガッカリです。「こんな後ろ向きな考えの人に何を言ってもムダ」と見切りをつけられてしまう恐れがあります。女性からアドバイスを受けたときには、前向きな気持ちで「そうだね、頑張ってみるよ」と言うよう心がけましょう。
男性のみなさん、自分の言動と照らし合わせてみて、いかがでしたか？ このほかに、女性に「マイナス思考の男性だな」と思われてしまう行為は、どのようなものがあるでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。（大高志帆／ｖｅｒｂ）
デートは本来、楽しいもの。そんなとき、わざわざ終わったことを持ち出して「あのとき○○すればよかった」と反省しはじめるのは、場の空気を悪くする恐れのある行為です。「マイナス思考の男性だなぁ」と思われるのはもちろんのこと、「反省会は一人のときにやってよ」（１０代女性）とうんざりされても仕方ありません。また、デート中にデートの反省会をしはじめるのも、楽しいデートとはかけはなれた行動。せっかくのふたりの時間を楽しむ気がないのかと疑われてしまいます。小さな失敗なら、反省する労力を挽回する努力に変えた方がよさそうです。
【２】「ごめんね」とすぐに謝る。
「ごめんね」と自分の非を認められること自体はステキなことですが、悪くもないのに謝ったり、あまりにも低姿勢すぎたりすると、ただの気弱な男性だと思われてしまいます。大したことではないのに何度も謝ったり、自分に非がないのに「争うのがイヤだから」と簡単に謝ったりする態度は改めた方がいいかもしれません。
【３】大きな仕事をはじめる前から「オレにできるはずないよ」と諦めた態度をとる。
大きな仕事を前にすると、つい自信がなくなって「オレにできるはずがないよ」と言って、失敗したときのための保険をかけてしまいがち。でも、そういった諦めた態度は女性に「気の弱い人だな」と、ネガティブな印象を抱かせてしまいます。「全力で頑張る！！」というポジティブな態度をとれば、結果はどうあれ女性は応援してくれるでしょう。
【４】会話の中心は、「大変」「辛い」など仕事の愚痴である。
彼氏ならまだしも、男友達の仕事の愚痴は非常に聞き苦しいもの。「慰めてほしくて愚痴っているのがバレバレ」（２０代女性）というご意見もあるように、愚痴から男性の甘えを感じ取り、嫌がる女性もいるようです。仕事で多少辛いことがあったり、大変だったりするのは誰でも同じ。同じ愚痴でも、「仕事がこんなふうに辛いけど週末リフレッシュしている」「今の仕事が理不尽に大変だから、転職活動をしている」など、せめて前向きな発言で締めくくった方が好印象を与えるでしょう。
【５】「眠い」「だるい」など、体の不調ばかり訴える。
体の不調は他人がどうしてあげることもできないだけに、訴えられると心配です。でも、会うたびに「眠い」「だるい」では、女性に「私といても楽しくないから、そんなことを言うのかな」と思われてしまいます。できれば、女性と会う日は体調を万全に。デートを楽しめないほど体調不良なら「どうしても体調が悪いから」と断って、デートを延期した方が好印象かもしれません。
【６】他人と比較して、「どうせオレなんか・・・」と後ろ向きな発言をする。
女性は自信をもっている男性に魅力を感じるもの。「どうせオレなんか○○だし」「あいつほど○○じゃないし・・・」などの発言をする自信なさげな男性には、男としての魅力を感じにくいものです。自分を他人と比べて卑下する発言を続けていると、最初は「そんなことないよ」とフォローしてくれていた女性も、そのうち付き合ってくれなくなるかもしれません。「○○はできないけど、オレには××はできる」と、自分の得意なことをアピールして発言を締めくくるようにしましょう。
【７】「昔はよかった」と過去を振り返る。
仕事に関しても恋愛に関しても、過去ばかり振り返って「昔はよかった」と言う男性がいます。でも、過去の自慢話はコメントしづらく、退屈なもの。苦痛に感じる女性もいるので、避けた方が無難です。「昔は？」と過去を振り返る前に、現状をもっとよくする努力をしましょう。
【８】少しでも意見が食い違うと「オレのこと嫌いなの？」と聞く。
会話のなかで、多少意見が食い違うことはあるもの。それなのに、過剰に反応して「オレのこと嫌いなの？」と先走ると、「なんてネガティブな男性なんだろう」とうんざりされてしまうことにも。「すぐ『嫌いなの？』なんて心配をされると、話すのが面倒になる」（２０代女性）という意見もあります。逆に、否定的な意見を受け止めることができれば、精神的に余裕のある男性だと思われるかもしれません。
【９】前向きにアドバイスしても、「でも」「だけど」と言い訳ばかりする。
せっかく前向きなアドバイスをしても、相手の男性に「でも・・・」「だけど・・・」と言い訳ばかりされては女性もガッカリです。「こんな後ろ向きな考えの人に何を言ってもムダ」と見切りをつけられてしまう恐れがあります。女性からアドバイスを受けたときには、前向きな気持ちで「そうだね、頑張ってみるよ」と言うよう心がけましょう。
男性のみなさん、自分の言動と照らし合わせてみて、いかがでしたか？ このほかに、女性に「マイナス思考の男性だな」と思われてしまう行為は、どのようなものがあるでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。（大高志帆／ｖｅｒｂ）