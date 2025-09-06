トヨタ最新「“4WD”クラウン」に反響多数！ 最上級より「300万円以上オトク」な最安仕様に「意外に手が届くかも」の声も！ 「リッター22キロ超え」の低燃費＆タフな“上品デザイン”も魅力の「クロスオーバー G」に注目！

シリーズ最安モデルに「カジュアルでイイね」の声も！

日本の自動車史において「クラウン」という名を知らない人は少ないでしょう。

1955年に誕生して以来、常に時代とともに進化を続け、長年にわたり高級車の代名詞として親しまれてきました。

【画像】超カッコイイ！ これが“一番安い”最新「“4WD”クラウン」です！（30枚以上）

その歩みは一貫して「上質さ」と「先進性」を追求するものでしたが、2022年のフルモデルチェンジでは、従来の常識を覆す大きな変革を遂げています。

そんな最新のクラウンラインナップのなかで、最も安価なエントリーモデルに対して、ネット上では多くの反響が集まっています。

16代目クラウンのなかで一番安いモデルに反響集まる！

現行の16代目では、単一のセダンではなく、多様化する顧客のライフスタイルに合わせて4種類のモデルが用意されました。

セダンの品格を受け継ぎながらも新しいフォルムをまとった「クロスオーバー」、走りに重きを置いた「スポーツ」、伝統を重視した「セダン」、そして広さと実用性を備えた「エステート」というラインナップです。

この新たな挑戦は、クラウンの歴史における大きな転機といえるでしょう。

そのなかで最も手に届きやすい価格で提供されているのが「クラウンクロスオーバー G」です。

セダンとSUVの魅力を融合させたこのモデルは、堂々とした存在感を放ちながら、実用的な使いやすさを兼ね備えています。

全長4930mm×全幅1840mm×全高1540mmというサイズは、街中でも扱いやすく、それでいて高級車らしい余裕を漂わせています。

エクステリアは、LEDを駆使した先進的なライティングが印象的です。

Bi-Beam LEDヘッドランプやクリアランスランプにより夜間の視認性を高め、デザイン面でも現代的な雰囲気を演出。

19インチアルミホイールとSUVらしい厚みのあるタイヤが組み合わされ、力強さと安定感を両立しています。

また、ヒップポイントが高めに設定されているため、乗り降りがしやすく、運転時には広い視界を確保できます。

カラーバリエーションも豊富で、スタンダードなグレーやブラックに加え、プレシャスシルバーやパール系のホワイト、さらにはツートン仕様まで揃えられています。

全11色の中から自分の個性を反映できる選択肢が用意されている点は大きな魅力です。

一方で内装はシックにまとめられており、ブラックを基調に金属加飾をあしらったデザインが落ち着いた高級感を演出しています。

シートはファブリックと合成皮革を組み合わせ、日常的な使いやすさと上質さを両立しました。

インテリアの広さも見逃せません。室内長1980mm×幅1540mm×高さ1170mmという寸法は、乗員すべてに余裕ある空間を提供します。

運転席周りには本革巻きステアリング、12.3インチの大型メーター、マルチインフォメーションディスプレイが並び、先進的かつ快適なコックピットを形成しています。

さらに安全性においても妥協はありません。「トヨタセーフティセンス」が標準装備され、衝突回避支援や車線維持支援といった機能がドライバーを守ります。

また、渋滞時の運転を支援する「アドバンストドライブ（渋滞時支援）」や、駐車操作を自動で行う「アドバンストパーク（リモート機能付き）」など、最新の運転支援技術も搭載されています。

走行性能の中心となるのは、2.5リッターのハイブリッドシステムです。システム最高出力は234psを誇り、必要に応じて後輪に駆動力を配分するE-Four（電気式4WD）によって悪路や雪道でも安定した走りを実現します。

WLTCモード燃費は22.4km／Lと、環境性能の高さも見逃せません。

そして注目すべきは価格設定です。消費税込みで515万円という価格は、クラウンのシリーズの中ではもっとも手に届きやすい水準です。

たとえば燃料電池を搭載した最上級の「クラウン（セダン）Z」が830万円であることを考えると、その差は実に300万円以上。

求めやすさとクラウンらしさを両立させたモデルといえるでしょう。

ネット上でもクラウンクロスオーバー Gにはさまざまな意見が寄せられています。

「クラウンがこんなにカジュアルに乗れる時代になったのは嬉しい」「SUVのようでありながらセダンの品格もあるのが魅力的だ」「価格が500万円台というのは意外に手が届くと感じた」「高級車にしては燃費がかなり良いのが驚き」「装備が充実していて上位モデルとの差が少ないのはお得感がある」「デザインが従来のクラウンとは違って新鮮だ」「後部座席も広くて家族で使うのに便利そうだ」といった声が多く見られます。

こうした反応からも、クラウンクロスオーバー Gが幅広い層に受け入れられていることが分かります。