ÎëÌÚÊ¡¤ÎËå¡¦ÎëÌÚÌ´¡¢¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È²ò»¶¤òÈ¯É½¡¡£±£°¡¦£µ¥é¥¤¥Ö¤Ç¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ´¤äÌÜÉ¸¤ËÀìÇ°¤·¤¿¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÎëÌÚÊ¡¤ÎËå¤Ç½÷Í¥¤ÎÎëÌÚÌ´¡Ê£±£¸¡Ë¤¬£¶Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö£Ð£É£Î£Ë¡¡£Ð£Ò£Å£Ô£Ú£Å£Ì¡Ê¥Ô¥ó¥¯¡¡¥×¥ì¥Ã¥Ä¥§¥ë¡Ë¡×¤¬£±£°·î£µÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£µÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦£Ð£É£Î£Ë¡¡£Ð£Ò£Å£Ô£Ú£Å£Ì¤Ï£±£°·î£µÆü¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸Ä¡¹¤Î³èÆ°¤äº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ËÀìÇ°¤¹¤ë°Ù¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö²ò»¶¤·¤Æ¤â²Î¤È¥À¥ó¥¹¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¤·¡¢»ä¤Ï²»³Ú¤òÆÏ¤±¤ë³èÆ°¤ò¤Þ¤¿ÀäÂÐ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£°·î£µÆü¤Î¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡ÖÌ´¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤Î¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤ÏÅìµþ¡¦£Ó£È£É£Â£Õ£Ù£Á¡¡£Ð£Ì£Å£Á£Ó£Õ£Ò£Å¡¡£Ð£Ì£Å£Á£Ó£Õ£Ò£Å¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¡Ö¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤Þ¤Ç»Ä¤ê£±¤«·î¡ª»ä¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤ÆºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢°ìÀ¸·üÌ¿½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª»ä¤¿¤Á¤ÎºÇ¸å¤ò´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Ì´¤Ï£µÆüÌë¤Ë¡Ö£Ð£É£Î£Ë¡¡£Ð£Ò£Å£Ô£Ú£Å£Ì¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î£î£á£ò£å¡Ê¥Ê¡¼¥ì¡Ë¤³¤È³ùÅÄ±ÑÎçÆà¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£²ò»¶¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Ì´¤Ï¡Ö£±£°·î£µÆü¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤ò¤â¤Ã¤Æ»ä¤¿¤Á£Ð£É£Î£Ë¡¡£Ð£Ò£Å£Ô£Ú£Å£Ì¤Ï²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍÁ³¤È¤¤¤¦¤«£±£°·î£µÆü¤Þ¤Ç¤®¤ê¤®¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£½÷Í¥¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³èÆ°¤äÌ´¤äÌÜÉ¸¤ËÀìÇ°¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡³ùÅÄ¤â¡Ö¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â·Á¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢³èÆ°¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤ä¤á¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·Á¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Ì´¤Ï£´¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ç¡¢Ä¹ÃË¡¦Ê¡¡¢Ä¹½÷¡¦Ì´¡¢¼¡ÃË¡¦³Ú¡Ê¤¿¤Î¡Ë¡¢¼¡½÷¡¦ÍÀ¡Ê¤Û¤Þ¡Ë¤È¤¤¤¦¹½À®¡£³Ú¤âÍÀ¤â»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ì´¤Ï£²£°£²£³Ç¯¤Ë·»¤ÎÊ¡¤ÈÆ±¤¸»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¡£Æ±Ç¯£±£²·î¤Ë£í£å£ù£õ¡Ê¥á¡¼¥æ¡Ë¤ÎÌ¾µÁ¤Ç¡Ö£Ð£É£Î£Ë¡¡£Ð£Ò£Å£Ô£Ú£Å£Ì¡×¤Î·ëÀ®¤òÈ¯É½¤·¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£´·î¤ËÂç³Ø¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡££µ·î¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Âç³Ø¤Ç¤Ï¡Ö²»³Ú³Ø²Ê¡×¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢º£Ç¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»ä¤¬¿ÀÀâ¶µ¡×¤Ç¤ÏÅÄÂ¼Ë¨Ìò¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤¿¡£