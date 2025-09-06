ステーキ宮の秋限定♡旬を味わうシャインマスカットフェア

秋のご褒美タイムにぴったりなスイーツとドリンクが、ステーキ宮に勢ぞろいしました。2025年9月9日（火）から始まる「シャインマスカットフェア」では、旬のシャインマスカットを贅沢に使用したスイーツやドリンクがラインアップ。パリッとした食感と濃厚な甘みが特長のシャインマスカットを、ジュレやジェラートと合わせてすっきりと仕上げました。ステーキの後でもさっぱり楽しめる、大人に嬉しい限定メニューです♪

贅沢マスカットスイーツが登場

シャインマスカットを贅沢に使ったスイーツは、どれも華やかで見た目も楽しめる仕上がり。

シャインマスカットカタラーナ

価格：429円（税込）

濃厚でとろけるカタラーナに、マスカットとジュレ、ホイップをトッピング。フルーツの爽やかさと濃厚な甘さが絶妙です。

シャインマスカットサンデー

価格：539円（税込）

ジェラートやグラノラと合わせた食感豊かなサンデー。さっぱりとした味わいで食後にもぴったり。

オリジナルフロート＆ドリンクも♡

シャインマスカットフロートの『あたま』

価格：319円（税込）

“フロートの『あたま』シリーズ”に、マスカット版が仲間入り！ジュレやジェラートをのせて、自分だけのフロートを作れる新感覚スイーツ。

シャインマスカットミルク

価格：484円（税込）

ミルクにゴロゴロ食感のマスカットジュレを合わせた一杯。さらに「シャインマスカットミルク」を注文すると、通常税込374円のドリンクバーも一緒に楽しめます（※ランチドリンクバーは税込319円）。

開催概要

実施期間は2025年9月9日（火）～11月3日（月）まで。全国のステーキ宮107店舗で楽しめます（※期間や内容は予告なく変更となる場合があります）。

秋だけの贅沢なマスカットメニューをぜひチェックしてみてください♪

旬のマスカットで秋をもっと楽しもう♡

甘さと爽やかさを兼ね備えたシャインマスカットは、今だけの特別なおいしさ。ステーキ宮のフェアでは、食後にもぴったりのスイーツや、遊び心あるフロート＆ドリンクが登場しています。

大切な人との食事や自分へのご褒美に、この季節ならではのマスカットメニューをぜひ楽しんでみてください。