ギタリスト山本恭司（69）が6日までにX（旧ツイッター）を更新。VOW WOWとして26年1月、東京と大阪でのライブ開催決定を報告した。

「皆さん、お待たせしました。来年もVOW WOWやりますよ〜♪ 東京ガーデンシアターとなんばHatch」とつづった。

VOW WOWは26年1月16日に東京ガーデンシアター、

同23日に大阪なんばHatchで、3rdアルバム「3（正式にはローマ数字）」をフィーチャーした「The 40 Years of VOW WOW 3 Celebration」を開催する。

同バンドは84年、アルバム「BEAT OF METAL MOTION」でデビュー。90年に解散も09、10年に再結成。だが23年5月、BOW WOW時代からのドラマー新美俊宏さんががんため死去。新美さんの死が24年の「BEAT OF METAL MOTION」リリース40周年記念ライブのきっかけとなり、14年ぶりの再結集ライブを開催した。

26年は同バンドが活動拠点を英国に移してから40周年となる。オリジナルメンバーの山本、人見元基、厚見玲衣に加え、サポートメンバーはベース永井敏己、そしてドラムには山本の息子、真央樹が発表された。