黄表紙の大ヒットで蔦重たちに思わぬ事態が…

NHKで放送中の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』。

ドラマ内の時代は、前半を彩った田沼時代から、松平定信が行う「寛政の改革」へと進み、いよいよ世の中が大きく動き始めます。

対して蔦重は幕府を茶化した黄表紙を出版。大ヒットすることになりますが、その結果、思わぬ事態に…。

一方、その「黄表紙」とは、江戸時代中期に大流行した大人向けの絵入り本のこと。世相や風俗などにヒントを得ながらも物語の多くは奇想天外で笑いが満載です。

30年の間に2000種類以上が出版されました。絵と文字をミックスした痛快エンタメの黄表紙は、現代のマンガ雑誌の原点とも考えられています。

第二弾の放送が決定

とはいっても、中身がいまひとつ分からない黄表紙。

そこでNHKでは大河ドラマ「べらぼう」にも登場した作品を中心に、その驚きと楽しさに満ちた魅力を伝える5分のシリーズを７月・８月に放送。好評を博しました。

その好評を受け、このたび第二弾の放送が決定！



番組では、現代ドラマに出てくるような心の中のキャラクター 善玉と悪玉が大暴れ。浦島太郎の大人向けパロディーも出てきて爆笑間違いなし。



挿絵を動かすアニメと、一人で何役も演じられた山路和弘さん、関智一さん、水樹奈々さんの声の魅力で、視聴者のみなさんを、時代を超えた笑いの物語にお連れします。

山路和弘さんのコメント

＜山路和弘（「べらぼう」では女郎屋の主・扇屋右衛門役）＞

黄表紙自体は以前から知ってはいましたが、物語にいろんな要素が詰まっていて実はよくは分かりませんでした。

今回は挿絵を動かしてくれて、セリフ劇で見せてくれるので、内容がよく分かってありがたいです。

関さん、水樹さん、素晴らしいお二人との声の共演を僕自身楽しみましたし、みなさんにもぜひ楽しんでいただければと。

徳川将軍や松平定信をちゃかす作品（『鸚鵡返文武二道』）をみなで読んで笑うという、すごい時代だと思いますし、それを堂々と出す蔦重、改めてすごいと思います。

＜放送予定＞



「文武二道万石通」

『文武二道万石通（ぶんぶにどうまんごくとうし）』

【初回放送】 ９月７日（日）午後1:50-1:55

学問と武芸を奨励した松平定信の「寛政の改革」をちゃかした話題作。

（「べらぼう」第３４回 第35回に登場！）

出版：天明8年（1788）

作：朋誠堂喜三二 画：喜多川行麿

版元：蔦屋重三郎

鸚鵡返文武二道

『鸚鵡返文武二道（おうむがえしぶんぶのふたみち）』

【初回放送】 ９月１４日（日）午後２:55-３:00

徳川将軍や松平定信をちゃかした問題作。この作品が元で恋川春町は…。

（「べらぼう」第３５回 第３６回に登場！）

出版：寛政元年（1789）

作：恋川春町 画：北尾政美

版元：蔦屋重三郎

箱入娘面屋人魚

『箱入娘面屋人魚（はこいりむすめめんやにんぎょう）』

【初回放送】 ９月１５日（月・祝）夜１１:35-１１:40

黄表紙には昔話を題材にしたものも浦島太郎の子どもが人魚だったら…昔話の続きを大人向けに。

出版：寛政3年（1791）

作：山東京伝 画：北尾重政

版元：蔦屋重三郎

心学早染草

『心学早染草（しんがくはやそめくさ）』

【初回放送】 ９月２３日（火・祝）夜１１:35-１１:40

黄表紙最大のヒット作と言われる「善玉」「悪玉」二つのキャラクターが紙面をかけめぐる！（「べらぼう」第37回 第38回に登場）

出版：寛政2年（1790）

作：山東京伝 画：北尾政美

版元：大和田安兵衛のちに蔦屋重三郎

【声の出演】 山路和弘（「文武二道万石通」「鸚鵡返文武二道」「心学早染草」）関智一（全作品）水樹奈々（「文武二道万石通」「箱入娘面屋人魚」「心学早染草」）