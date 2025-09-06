「オリオールズ２−１ドジャース」（５日、ボルティモア）

ドジャースが五回にバッテリーエラーで先制点を奪われてしまった。

２死一、二塁の場面でオリオールズベンチはダブルスチールを仕掛けた。これに腰を浮かせたラッシングがワンバウンドのボールをはじいてしまい、バックネット裏を転々。その間に二塁走者が一気にホームへ生還した。

ラッシングは大谷とバッテリーを組んでいた場面でも２つのバッテリーエラーがあった。さらに前日はスネルとバッテリーを組んで２つのバッテリーエラーを記録していた。

正捕手のスミスが右手にファウルチップを受け、「右手の打撲」で今後の出場見通しは不透明な状況となっている。新人捕手にかかる期待は大きい中、不安を露呈する形になってしまった。

悪夢は続き、六回の打席では右膝付近に自打球を受けてアクシデント交代。ロバーツ監督とトレーナーに肩をかつがれてベンチへ戻った。

その後、チームは九回にスコットがサヨナラ弾を被弾し悪夢の４連敗。正捕手、２番手捕手をアクシデントで欠くという窮地に立たされた。