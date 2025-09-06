トランプ米大統領が、国防総省を戦争省に改称する大統領令に署名した/Charles Dharapak/AP/File

（ＣＮＮ）米国のトランプ大統領は５日、国防総省を「戦争省」に改称する大統領令に署名した。その上で、世界情勢を踏まえるとこの名称がより「適切」だとの認識を示した。大統領執務室で記者団に対し述べた。

大統領令への署名に当たり、トランプ氏は「特に現在の世界情勢を考えると、はるかに適切な名称だと思う。我々は世界最強の軍隊を有している」と語った。

ＣＮＮが入手したファクトシートによると、この大統領令は国防長官、国防総省及びそこに配属された職員に対し、公式文書、公的発表、式典、そして行政府内の非法定文書において、「戦争長官」「戦争省」「戦争副長官」といった称号を使用することを認める内容。当局はほぼ即座に、この施行を開始した。

国防総省当局は、ヘグゼス国防長官の執務室の外にある標識を変更し、同省のウェブサイトも刷新した。また、様々な見出しで国防総省の英語の頭文字「ＤＯＤ」が、「戦争省」の頭文字「ＤＯＷ」に置き換えられている。

大統領執務室でトランプ氏に同席したヘグゼス氏は、名称変更は「単なる改名ではなく、復権だ」と述べた。軍は「防衛だけでなく攻撃にも転じる」と述べ、名称変更に反映されているように、国は「守る者だけでなく戦士を育てる」と語った。

ファクトシートによると、この大統領令はまた、すべての行政省庁に向け、内部および外部とのコミュニケーションにおいて新しい名称を認識し、それに対応するよう指示するとともに、ヘグゼス氏に対しても具体的な措置を勧告。立法府と行政府の両面での行動を通じ、米国国防総省を米国戦争省に恒久的に改称するよう求めている。

ファクトシートの認識では、トランプ氏が今回の変更を恒久化するには議会の支援が必要になる見通しだ。ただトランプ氏自身は５日、その点については明確ではなく、いずれはっきりするとの見方を示した。

５日の大統領令に関するニュースは、ＦＯＸニュースが最初に報じた。

前回名称が変更された際は、議会の承認が必要だった。

戦争省と呼ばれる省は歴史上、初代大統領のジョージ・ワシントンが陸軍を創設した際に設立された。しかし１９４９年、当時のトルーマン大統領の下で行われた軍の大規模な再編の一環として、その名称は国防総省に変更された。