アイドルグループ「ＷＥＳＴ．」の濱田崇裕が６日、テレビ朝日系旅情報番組「朝だ！生です旅サラダ」（大阪・ＡＢＣテレビ制作、土曜・午前８時）に生出演し来週１３日放送からレギュラー出演し中継リポーターを務めることが発表された。

この日の生放送でＭＣを務める俳優の松下奈緒が「来週から旅サラダに新たなファミリーが加わります」と濱田を紹介した。大きな拍手に包まれスタジオに登場した濱田は「来週から中継リポーターとして旅サラダに参加させていただくことになりました。ありがとうございます！」と笑顔であいさつした。

松下から「朝早いですよ。この番組は。朝は大丈夫ですか？」と聞かれ濱田は「苦手でございます」と笑わせ「頑張って起きて中継リポートしたいな、と」と意気込みを明かしていた。

レギュラーでタレントの勝俣州和が「元気な濱田君を届けてほしいですね。みんなが見てます。みんなが期待していますから」と声をかけると「わぁ〜緊張します」と返し「見てくださっている人たちが行きたくなるような行った気持ちになるようなリポートをしたいと思います」と明かしていた。

同番組の全国各地からの生中継コーナーは、１９９７年４月から中継リポーターを務めてきたタレントのラッシャー板前の後任として２０２２年４月９日から中丸雄一が「発掘！ニッポンなかまる印」と題したコーナーでレギュラー出演。しかし８月１６日の番組公式ＷＥＢで「【お知らせ】昨年からお休みしているコーナー『発掘！ニッポン なかまる印』は終了となりました。引き続き『朝だ！生です旅サラダ』をよろしくお願いいたします」と発表した。

終了発表後、中継コーナーのタイトルは公式ＷＥＢで「生中継」と紹介されてきたが来週からは濱田が出演しリニューアルされることになる。