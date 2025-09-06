400人が絶賛！家にある物で簡単に「ツナ缶」の油を切る方法

ストレスなくすぐできる！ツナ缶の油切り

ツナ缶の油切り、みなさんはどのようにしていますか？蓋をうまく使う、そのまま放置するなど、いろいろな方法があると思いますが、その際「手が汚れてしまって嫌…」「お皿がベトベトで後から洗いにくい」「上手に油が切れなかった」などの悩みが出てくることも。そこで今回は、ストレスなくツナ缶の油切りができる方法をご紹介します。

お皿も手も汚れない！



考え方はとってもシンプル。お皿が汚れないように始めにラップとキッチンペーパーを敷いておけば、お皿がベタベタになることはありません。また、蓋の開け方も工夫すれば缶の側面が油でベトベトになる心配もなくなりますよ。

実際に試した人も感激

「テカテカ防止に最高ナイスアイテム」「手間なし洗い物なし最高」など、つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）でも好評です。





意外と厄介なツナ缶の油きり、油処理問題。日頃、油切りをしたあとの洗い物に悩んでいた人は、ぜひこの方法をお試しください！

