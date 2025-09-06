こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

仕事や用事から戻り、自宅へ到着。安堵しながらカバンや服のポケットなど、鍵をしまっている定位置に手を伸ばすと…。

「鍵がない！！！」

血の気が引き、冷や汗が出る瞬間…誰しも身に覚えがあるはずです。

もし鍵を無くすと、大家さんや管理会社に連絡したり、鍵を交換したりと周囲に迷惑をかけるばかりか、余計な出費が生じることも。

そんな心配事から解放されるアイテムが、ドアの施錠・解錠をスマホで操作できるスマートロックです。

玄関の鍵に後付けするだけの簡単設置で家の出入りが楽になるだけでなく、防犯性もアップするアイテムが、SwitchBot（スイッチボット）の「ドアロックProセット」。

今回は、「ロックPro」に「指紋認証パッド（Suicaタッチ）」がセットになった、「ドアロックProセット」の特長を紹介します。

工事不要でどんな形のサムターンにも対応。ドアの解錠・施錠を手軽にアップグレードできる！

「ロックPro」のアタッチメントは無段階可変方式を採用。0〜23mmまで調節が可能です。

標準型・四角形・円形・スイッチ式などつまみを回して施錠するサムターン（内鍵）の約99％に対応し、人の手のようにしっかりとつまみを掴むことができます。

サムターンの大きさに合わせて、高さが調整できるプレートを本体に内蔵。ネジを回すだけなので微調整もスムーズです。

位置合わせが終わったら付属している3M製の両面テープで貼り付けて、動作設定するだけでOK！ あっという間に設置が完了します。

交通系ICカードが家の鍵に。指紋やApple Watchでも家の出入りが可能

「指紋認証パッド（Suicaタッチ）」との組み合わせで、指紋認証やキーパッド、カードキーなど15種類の施解錠方法を実現。

通常のパスワード設定に加えて、期間限定パスワードやワンタイムパスワードが発行できるのも便利です。

指紋認証はスウェーデンのPRECISE BIOMETRICS社のアルゴリズムと生体認証を採用し、精確率は脅威の98％。0.3秒で指紋を識別します。

最大100個まで登録できるから、家族全員、指1本で玄関を出入りする夢のような生活を叶えます。

SuicaやPASMOといった交通系ICカードや、Apple Watch（アップルウォッチ）のような毎日身に付けているアイテムを鍵にすることもできます。

さらに、スマホのアプリから施錠・解錠の履歴をチェックできたり、ドアの開閉状態が確認できるのも◎。鍵の閉め忘れを防ぐ優れモノですよ。

「ロックPro」は最長1年、「指紋認証パッド（Suicaタッチ）」は最長2年と長寿命。耐久性も折り紙つきです

「ロックPro」の給電方法は価格も安く、どこでも購入できる単3電池×4個。約9ヶ月間の長寿命バッテリーもGOODです。

別売りの充電式バッテリーを使えば、寿命が約1年にのびるばかりか、メインバッテリーが切れても自動的にサブバッテリーから給電してくれるので安心です。

「指紋認証パッド（Suicaタッチ）」はCR123Aリチウム電池を2つ使用。電池寿命は最長2年と長持ち。

マグネシウム・アルミニウム合金でシンプルながら高級感もあるデザインの「ロックPro」は、どんな部屋にもすぐに馴染みます。

「指紋認証パッド（Suicaタッチ）」は、IP65の防水・防じん構造を備え、UVカット素材で日差しにも強く、梅雨でも真夏でも問題なく使える耐久性の高さがポイントです。

自宅やオフィスの解錠・施錠がスマートになる「ドアロックProセット」、要チェックですよ！

【新モデル】SwitchBot スマートロック プロ 指紋認証パッド 暗証番号 - スイッチボット 鍵 スマートキー ドアロック オートロック スマホで操作 交通系ICカード FeliCa Suica PASMO Alexa/Google Home/Siri対応 遠隔対応 工事不要 取付カンタン 防犯対策 後付け 18,980円 Amazonで購入する PR PR 22,980円 楽天で購入する PR PR 26,064円 Yahoo!ショッピングで購入する

