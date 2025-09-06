エイトザタラソのモイストシリーズとエイトザタラソ ユーに「金木犀の香り」が数量限定で登場

ステラシードは7月31日、保水美容液ヘアケアブランドの「8 THE THALASSO（エイトザタラソ）」、シェアードライン「8 THE THALASSO u（エイトザタラソ ユー）」から「キンモクセイの香り」の数量限定アイテムを、公式サイトにて発売開始しました。

■エイトザタラソ ユーからはボディケアアイテム付きの限定キットも

エイトザタラソから展開するのは、モイストシリーズ。お試し容量のシャンプーとトリートメントがセットになった限定キットのほか、シャンプー・トリートメントの詰め替え、保水型ヘアミルク、ヘアオイルを用意しました。

シャンプー・トリートメントは、保水力・補修力をアップデートした新処方にリニューアルしたものとなっています。

エイトザタラソ ユーからは、シャンプー・トリートメントの詰め替えのほか、美容液ボディソープや美容液ボディミルクといったボディケアアイテムがそれぞれ付いた限定キットが2種類登場します。

8月6日からは一部のロフト・プラザ・ハンズにて先行発売を開始し、8月26日からは全国のドラッグストアでも順次展開を予定しています。

■商品概要

商品名：エイトザタラソ モイスト お試し容量 限定キット（シャンプー＆トリートメント）（キンモクセイの香り）

価格：1,980円

商品名：エイトザタラソ クレンジングリペア＆モイスト 美容液シャンプー 詰め替え（キンモクセイの香り）

価格：1,210円

商品名：エイトザタラソ ディープリペア＆アクアモイスト 美容液トリートメント 詰め替え（キンモクセイの香り）

価格：1,210円

商品名：エイトザタラソ ジェントルリペア＆モイストチャージ 美容液ヘアミルク（キンモクセイの香り）

価格：：1,540円

商品名：エイトザタラソ リペアショット＆EXモイスト 美容液オイル（キンモクセイの香り）

価格：1,540円

商品名：エイトザタラソ ユー シャンプー＆ヘアトリートメント 美容液ボディソープ付き 限定キット（キンモクセイの香り）

価格：3,300円

商品名：エイトザタラソ ユー シャンプー＆ヘアトリートメント 美容液ボディミルク付き 限定キット（キンモクセイの香り）

価格：3,300円

商品名：エイトザタラソ ユー CBD＆リフレッシング クレンズ 美容液シャンプー 詰め替え（キンモクセイの香り）

価格：1,265円

商品名：エイトザタラソ ユー CBD＆バランシング ダメージリペア 美容液ヘアトリートメント 詰め替え（キンモクセイの香り）

価格：1,265円

＜発売日＞

公式サイト：7月31日

一部のロフト・プラザ・ハンズ：8月6日

全国のドラッグストア：8月26日（予定）

（フォルサ）