LANEIGE「リップスリーピングマスク」よりショートケーキフレーバー登場！

アモーレパシフィックジャパンが展開する韓国発のグローバルビューティーブランド「LANEIGE （ラネージュ）」は、世界で2秒に1個売れている*¹ リップスリーピングマスクの新定番フレーバー「ショートケーキ」を、ロフト・Qoo10公式オンラインストアで9月1日に先行発売し、9月19日以降、全国で順次発売します。

■ショートケーキをひとくち頬張ったような、幸せ広がる。

今回、定番フレーバーとして登場する「ショートケーキ」は、その名の通りショートケーキをモチーフに開発されました。

ふんわりとしたバニラケーキ、とろけるようなストロベリークリーム、みずみずしいフレッシュベリーをイメージした3つの甘い香りが層をなして重なり合い、まるでカットされたショートケーキの断面のような美しいグラデーションを描きます。見た目にも心ときめくデザインで、ひと目で甘く幸せな気分に。

それぞれの香りは単独でも楽しめるほか、3層を混ぜ合わせて使うことで、甘くてジューシーな香りが溶け合い、香りのハーモニーを楽しむことができます。気分に合わせて、リップケアを自由にカスタマイズできるのも魅力です。

まるでショートケーキを頬張った瞬間のような、甘く満ち足りた幸せをリップケアにも。毎日のケアに楽しさを加えたいすべての人に届けます。

■商品特徴

1.マイルドに角質へアプローチして翌朝、#ぷるふわベイビーリップ*² へ

保湿成分ベリーフルーツコンプレックス*³ を配合。乾燥や古い角質が気になる唇を、眠っている間にうるおいを与えてケアし、 翌朝つやのあるふっくらとした唇に仕上げます。

2.睡眠中の水分蒸発を防ぐココナッツオイルを配合

保湿や肌荒れ予防成分である「ココナッツオイル」（ヤシ油）を配合。もっとも水分蒸発しやすい睡眠中に集中ケアし、うるおいを与えながらキープします。

3.香りを重ねて楽しむ、ショートケーキ仕立ての3層フレーバー

◇こんな人におすすめ！

●1年中、唇が乾燥する

●唇の角質が気になる

●リップメイクの発色と密着力を高めたい

*¹ 2024年グローバル販売実績 *² 印象のこと *³ ザクロ果汁、ブドウ果汁、キイチゴ果汁

■商品概要

通常サイズ 定番フレーバー

商品名：リップスリーピングマスク ショートケーキ

発売日：2025年9月1日 ロフト・Qoo10にて先行発売、9月19日以降、全国バラエティショップおよびドラッグストア、公式オンラインにて順次発売

価格：2,750円

容量：20g

※取り扱いは店舗により異なります。一部店舗のみの取り扱いとなります。また、店舗販売は数量限定のため、なくなり次第、終了となります。

