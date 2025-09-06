ボディにも、美容液を。美容液ボディミルクの新シリーズ「ニベア　ルーセントビューティ」が登場

ニベア花王は8月30日、 ボディケアブランドのニベアボディから美容液ボディミルクの新シリーズ「ニベア ルーセントビューティ」を発売しました。

■アイテムはうるおい・透明感のある美肌に導く3タイプ

同シリーズでは、ヒアルロン4G美容液成分（保湿）を配合した3つのタイプの美容液ボディミルクを用意。キメ・つや・なめらかさにアプローチし、うるおいと透明感のある美肌へ導きます。

「ディープモイスチャー 浸透保湿美容液ボディミルク」は、深く潤い、キメを整えます。リッチローズの香りも特徴。ポンプタイプとボトルタイプを用意しました。

「バイタルエンリッチ ふっくら豊潤美容液ボディミルク」は、カモミール＆ローズの香りで、もっちり吸いつくようなハリのあるうるおい美肌を叶えます。

「シルクブライトニング ブライトニング美容液ボディミルク」は、乾燥でくすみがちな肌にアプローチし、シミを防ぎます。シトラス＆ローズの香り。

■商品概要

商品名：ディープモイスチャー 浸透保湿美容液ボディミルク（ポンプタイプ／ボトルタイプ）

商品名：バイタルエンリッチ ふっくら豊潤美容液ボディミルク

商品名：シルクブライトニング ブライトニング美容液ボディミルク

発売日：2025年8月30日

（フォルサ）