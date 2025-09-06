韓国コスメの「manyo」と「BRAYE」のお試しアイテム・ミニサイズがセブン‐イレブンに登場

セブン‐イレブン・ジャパンは8月30日、韓国コスメである「manyo（マニョ）」と「BRAYE（ブレイ）」のミニサイズを全国店舗にて発売しました。

■旅先に便利なセットアイテムもラインナップ

「manyo」は、韓国のスキンケアブランド。ピュアクレンジングオイル（25ml）とピュア＆ディープ洗顔料の約6回分が入ったセットのほか、クレンジングオイルや美容液のお試しサイズ、エッセンスマスク1枚分、5アイテムが1泊分になったスキンケアセットを取り揃えました。

「BRAYE」は、ウェアラブルコスメを展開するメイクアップブランドです。今回は、高発色リップ「リップスリーク」の全8色を、ミニサイズにてボールチェーン付きで展開します。

カラーは、アルダー（ブライトレッド）、ポシュ（イチジクローズ）、セヴィ（くすみローズ）、イズ （ピンクベージュ）、プラッキー（グレイッシュモーブ）、ボールドネス（スモーキーブラウン）、ラフリー（クラシカルブラウン）、クリア（無色透明）。

■商品概要

商品名：manyo ピュアクレンジングトラベルセット

定価：1,320円

商品名：manyo ピュア クレンジング オイル100ml

定価：1,650円

商品名：manyo ガラク ナイアシン 3.0 エッセンス20ml

定価：1,980円

商品名：manyo ガラク ナイアシン エッセンス マスク（1枚）

定価：275円

商品名：manyo ガラク Day＆Night トラベルキット

定価：418円

商品名：BRAYE リップスリークミニ

定価：各1,210円

