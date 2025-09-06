いざ難敵メキシコ戦へ！日本代表がオークランドで前日練習を実施。森保監督は「コンディションの良い選手を起用する」【現地発】
アメリカ遠征中の日本代表は９月５日、現地６日に行なわれる難敵メキシコとの親善試合に向け、会場となるオークランド・コロシアムで前日練習を実施。冒頭の15分間のみが公開された。
この日の練習には招集メンバー27人全員が参加。公開された限りでは別メニューの選手はいなかった。
森保一監督は前日会見で「コンディションの良い選手を起用したい」とコメント。初日と２日目は別メニューだった三笘薫の起用法が注目される。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】アメリカ＆メキシコと対戦！９月に開催されるアメリカ遠征に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
この日の練習には招集メンバー27人全員が参加。公開された限りでは別メニューの選手はいなかった。
森保一監督は前日会見で「コンディションの良い選手を起用したい」とコメント。初日と２日目は別メニューだった三笘薫の起用法が注目される。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】アメリカ＆メキシコと対戦！９月に開催されるアメリカ遠征に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！