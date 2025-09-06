カリフォルニア大の女子選手が日本代表戦士のサインをゲットして歓喜！手にはクラブユニ、お目当てだったのは？【現地発】
アメリカ遠征中の日本代表は９月４日、現地６日に行なわれるメキシコとの親善試合に向け、オークランド近郊で４日目のトレーニングを行なった。
練習会場となったカリフォルニア大学内にあるエドワーズスタジアムでは、同大の女子サッカーチーム「ゴールデンベアーズ」がワシントン州立大学と公式戦を戦っていた。
試合後、まもなくして日本代表の選手たちが現れると、一緒に記念撮影を行なった。
すると、一人の女子選手がセルティックのFW前田大然に駆け寄り、手にしていたセルティックのユニホームにサインしてもらっていた。スコットランド王者のファンなのだろう。その選手は歓喜し、周りの選手からも「よかったね」というふうに声を掛けられていた。
まさか自分が通う大学で、愛するクラブの日本人エースと会える日が来るとは思ってもみなかっただろう。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
