ドジャースの大谷翔平投手は5日（日本時間6日）、敵地でのオリオールズ戦に「1番投手兼DH」で先発出場。4回途中3安打無失点1四球5奪三振の好投で後続へ託した。

マウンド上では、球審の不可解な判定に思わず不服そうな表情を見せる一幕もあった。

■緊急登板で好投、4回途中で降板

この日は、登板予定のタイラー・グラスノー投手が、背中の張りで先発回避。急きょマウンドへ上がった二刀流が試合を作った。

大谷は初回の立ち上がり、先頭のジャクソン・ホリデイ内野手を左飛に打ち取ると、2番ジェレマイア・ジャクソン内野手をカーブで中飛、3番ガナー・ヘンダーソン内野手は、バットを折る二ゴロに仕留めて三者凡退で切り抜けた。

2回は2死から中前打と暴投で得点圏に走者を背負うも、7番ディラン・ビーバース外野手を空振り三振に。続く3回裏も四球と内野安打で走者を出しながら、後続を抑えて無失点で切り抜けた。4回も2死まで投げて無失点のまま降板、緊急先発で期待に応えるパフォーマンスを見せた。

■低めいっぱいのカーブをボール判定に……

また、2回裏のマウンドでは、大谷が珍しく判定に怒りを露わにするシーンも見られた。コルトン・カウザー外野手への3球目カーブが内角低めいっぱいに決まったが、球審の判定はボール。大谷はマウンド上で何かを呟き、何度も首を振りながら明らかに不満な様子。直後に真ん中高めに100.2マイル（約161.2キロ）の剛球を全力で投げ込んだ。

投球分析家で知られる「ピッチングニンジャ」ことロブ・フリードマン氏は、自身のXに「ショウヘイ、アングリー」と添えて動画を投稿。MLB公式サイトによると、大谷が投じたカーブはコースいっぱいに決まるストライクゾーン内。怒りも納得の完璧な1球だった。

この日の大谷は、3回2／3で70球を投げて44球がストライク。3安打無失点1四球5奪三振の好投。両チーム無得点のまま、後続へマウンドを託している。

