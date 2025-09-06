いよいよ開幕が迫った2025バレーボール男子世界選手権（世界バレー）。今回は世界バレーをより楽しめるように、男子日本代表の選手たちを解説していく。

まだ大会の出場メンバーは発表されていないが、大会前の壮行試合に参加している15選手を、ネーションズリーグ（VNL）2025のスタッツを基に特徴をまとめている。

選手を知ることでみなさまの観戦がより楽しいものとなってくれたら幸いだ。

①怪我でも大エース／石川祐希

[写真]=須田康暉

石川は世界最高峰の攻撃力を誇る日本エースだ。バレーIQと技術力が世界トップクラスで、状況に応じてベストな攻撃をチョイスする頭脳派プレイヤーだ。

VNLでは1試合あたりの平均総得点が12.25点と、日本人OHではトップを記録。アタック決定率も47.12%とOHでは2番目に高く、エースとしての役割を果たした。

しかし石川の本来の実力はこんなものではない。なぜならVNLの石川は2つのコンディション不良を抱えていた。まず代表に合流したVNL第3週は肩に痛みがあって、7～8割の力でスパイクを打ってることを公言していた。実際にVNLでは120km台のサーブが出ていない。

さらに第3週が終了した後の練習で、右足太ももの肉離れを発症した。ファイナルラウンドのポーランド戦は出場できるかどうかの瀬戸際で、試合の2日前にようやくスパイク練習を始めたそうだ。

その中でも、ポーランド代表戦では日本のキャプテン兼エースとしてチーム内2位の11得点の活躍を果たした。

世界バレーでは、コンディションが上がった石川の世界トップクラスの攻撃プレーに注目だ。

②エース＆リベロ／髙橋藍

[写真]=須田康暉

髙橋はエースとリベロが合体した夢のような選手だ。石川には日本の攻守の要と評されている。

VNLの攻撃面では1試合あたりのアタック決定本数は11.20本で、OHでは石川に次ぐ2番目の記録。守備面ではディグがOHトップの1試合あたりの本数が7.8本。レセプション返球率も富田将馬に次いで2番目だった。

髙橋はこのオールラウンドさで、試合によってエースにもリベロにもなれるのが強みだ。

例えばVNL予選のアルゼンチン代表戦の髙橋はエースだった。石川の調子が上がらずアタック決定率が低かった中、髙橋がアタックを決め切り、チーム内2位の得点で日本を勝利に導いた。

逆にVNL準々決勝のポーランド戦での髙橋はリベロだった。髙橋はセッターとのコンビが合わず思うようにアタックが決まらなかったが、石川と宮浦健人のＷエースの調子が良かった。

そこで髙橋はリベロ並のレシーブ力を生かして守備に専念してチームに貢献した。トスが上がってきても、無理をせずにリバウンドを取ることを徹底して、チームの攻撃態勢を整えていた。

このように試合状況に合わせてエースにもリベロにもなれるのが髙橋だ。世界バレーでも試合の流れを読んで自分の役割を変えられる髙橋のオールラウンドさに注目だ。

③ノーミス王／大塚達宣

[写真]=Volleyball World

大塚はOHで最もミスが少ない選手だ。アタック、サーブ、ディグの1試合当たりのミス数がOHで最も少ない。

特にアタックはミスが少ない上に、決定率も51.8%とOHトップだ。VNL2週までは石川、髙橋が不在ということもあり、2段トスも多く託された中でこの記録は驚異的だ。

大塚のアタックが好調な理由は、スパイクフォームの改良だ。昨季セリエAに挑戦して外国人選手と比べて自身のパワー不足を痛感したという。

大塚はより体重を乗せたスパイクを打つために、以前よりボールを前で捉えるスパイクフォームに改良。球速が上がって、ブロックやレシーバーを弾き飛ばして得点する場面が明確に増えた。

さらにこのフォームの改良は球速以外にも思わぬ収穫があった。

それはコース幅が広がったことだ。フォームを改良する前の大塚は石川が打つようなラインギリギリのストレートを苦手としていた。

改良以前はボールに被り気味で窮屈そうにストレートを打っていたが、改良後は力強くストレート叩きつけていて、大塚の決め球になっている。

大塚が出場した時は、以前から強みだったミスの少なさに加え、セリエAで身につけた力強さとストレートへのラインショットに注目だ。

④世界トップのレセプション精度／富田将馬

[写真]=須田康暉

富田はアタック、サーブ、レシーブ全てが一級品で、どんな場面でも起用できるスーパーサブだ。

特に富田のレセプションは世界トップクラスの腕前だ。VNLベストレシーバーランキング（レセプションのAパス総数）では15位を記録した。さらにTOP15の中で、富田のレセプション返球率（37.31%）は1位だった。

富田がレセプションをしたら約4割の確率でAパスになるという驚異的な数値だ。レセプション精度の世界トップは富田と言っても過言では無いかもしれない。

また今年の富田は守備だけではなく、攻撃面での活躍も目立っている。

サーブは1試合あたりのエース数が0.46本と、OHでは甲斐優斗に次ぐ数値だ。途中出場からキレのあるジャンプサーブをミス少なく叩き込んでいる。

アタックでも軟打や高速トスを武器に、敵と真っ向勝負をしない打ち方で高い決定率を記録している。特に石川に代わって途中出場したアルゼンチン戦ではアタック決定率57%を記録し、チームを勝利に導く立役者となった。

世界バレーでも、世界トップのレセプションと強烈なサーブ、緩急つけたアタックでどんな場面でも活躍する富田のプレーに注目だ。

⑤レオンクラスのビッグサーバー／甲斐優斗

[写真]=須田康暉

甲斐は今回のVNLで世界トップクラスのサーバーであることを証明した。

甲斐のサーブの数値が、世界トップサーバーの1人である男子ポーランド代表のウィルフレド・レオンとほぼ同じだったからだ。

VNLの甲斐は83本のサーブを打って11本のサービスエースを奪った。一方でレオンは87本打って12本のエースを奪った。

両者の打数とエース数は近く、サービスエース率は約13%となっている。この数値だけを見れば、甲斐のサーブの脅威度はレオンと同レベルと言えるだろう。

また、サーブ以外ではアタックでの活躍も目立っていた。特にVNL第1週のポーランド戦では、最多18得点でアタック決定率は62.5%を記録した。

甲斐は日本のOHでは最長身の200cmの高さを生かしたスパイクが武器だが、トスに自分から合わせに行く技術も高い。実際にポーランド戦ではコンビを合わせた時間が短い下川諒と、高難易度のパイプを何本も強烈に叩き込んでいた。

世界バレーでは甲斐の世界トップクラスのサーブと高さを生かしたアタックに注目だ。

⑥世界トップの鉄人OP／宮浦健人

[写真]=須田康暉

VNLの日本のエースは間違いなく宮浦だった。

全試合にスタメン出場し、日本の得点王だ。VNLトップスコアラーでも5位にランクインした。

さらにベストアタッカー（アタック総得点数）でも4位で、TOP5の中ではアタック決定率はトップ（52.06%）だった。間違いなく宮浦のアタック力は世界トップクラスだ。

宮浦のアタックが決まる理由は、世界トップと言っていいコントロール力に高さとパワーが備わっていることだ。

宮浦は学生時代から機械と評されるほど精密なコントロール力を持っていたが、ポーランドへの海外挑戦を経てそこに外国人選手のような高さとパワーが加わった。

ブロックが空いてたら的確に脇を抜き、ブロックが揃っていても弾き飛ばすので完全な対策は不可能と言っていい。

ではスタミナ不足や好不調の波はどうだろうか。

宮浦はVNL第2週の最終戦後のインタビューで、「全試合に出場していてコンディションに問題は無いのか？」という質問に対して「全試合疲労を感じることなくやれてる」と返していた。

まさに鉄人。

世界バレーでも世界トップOPの1人である宮浦の活躍に期待だ。

⑦常にフルパワー／西山大翔

[写真]=須田康暉

西山は22歳の期待の若手OPだ。

OPでは宮浦が全試合スタメンだったため、西山にフル出場の機会はなかったが、2枚替えで出場した時は高い決定率を残している。

2枚替えで起用された4試合のアタック決定率は80%（8/10）で、少ないチャンスで結果を出していることが分かる。

また西山は自身のプレースタイルについて、ウクライナ戦後のインタビューで「まっすぐ突き進むスタイルで、何も考えずに自分のパワーでアタックもサーブも打っています」と語っていた。

その言葉の通り、観ていて気持ち良くなるほど腕を振り切っていて、ブロックやレシーバーを弾き飛ばしている。

VNL第3週でもミスしたらセットを取られるという場面で、消極的にならず思い切りジャンプサーブを叩き込んでいたのが印象的だ。

またアタックについては、リベロの小川智大が第3週まで戦った外国人OPたちよりも、練習で受けている宮浦と西山の方がいいストレートを打っていると太鼓判を押している。

世界バレーでも西山の観ていて気持ちの良いフルスイングのスパイクとサーブに注目だ。

⑧ザ・安定感／小野寺太志

[写真]=須田康暉

小野寺はオリンピックに2大会連続で出場を果たしている、日本のMBで最も安定感のある選手だ。

今年のVNLでは特にアタックでの活躍が目立っていた。アタック決定率は日本でトップの70.83%を記録。さらにアタックミスも0本で、ノーミスでVNLを終えた。

ブロックについては、佐藤駿一郎に次いで2番目の1試合あたりのブロックポイントとワンタッチを記録。出場したらアタックもブロックも確実に結果を出してくれるベテランMBだ。

さらに小野寺はパスの上手さが世界トップレベルのMBだ。

MBの多くはレシーブが苦手で、ショートサーブで狙われて、ブレイクの起点にされることが多い。しかし小野寺は日本代表でOHへのコンバートを試されたことがあるほどレシーブが上手い選手で、サーブで狙われても綺麗にセッターへ返球し、そのまま流れるように自分でクイックを決められる。

またサーブを打った直後の1ローテだけある後衛でも、敵のスパイクを当然のようにレシーブしてブレイクに貢献している。

世界バレーでも小野寺の安定感のあるアタックとブロック、そしてOHのようなレシーブ力に注目だ。

⑨世界トップに届くブロッカー／佐藤駿一郎

[写真]=須田康暉

佐藤は日本のMBで最もブロックで貢献している選手だ。

出場した8試合でブロックポイントは12本、ワンタッチは42本を記録している。

VNLベストブロッカーを受賞したウクライナ代表のユーリ・セメニュクと佐藤のブロックのスタッツを比べてみる。

セメニウクの1試合あたりのブロックポイントは3.08本、ワンタッチは3.92本、合計で7.0本となっている。

佐藤の1試合あたりのブロックポイントは1.5本、ワンタッチが5.25本、合計が6.75本だ。

注目すべきは合計ブロックタッチの差がわずか0.25本なこと。佐藤はVNLベストブロッカーとほぼ同数のタッチを取っているということだ。

これは佐藤のワンタッチが数本ブロックポイントに変われば、VNLベストブロッカーも狙えることの証明となっている。

日本は長らくブロックポイントの少なさが課題と言われていて、勝負所のブロックポイントの差が勝敗を分けた試合が多かった。

佐藤はその課題を解消してくれる可能性を秘めたMBだ。世界バレーでも世界トップクラスに届くポテンシャルをもった佐藤のブロックに注目だ。

⑩小さな巨人／西本圭吾

[写真]=須田康暉

西本は日本のMBで最もアタック力が高い選手だ。

1試合当たりのアタック得点が5.0本と日本のMBでは最も多い。西本はブラジル代表戦以外は全て途中出場だったので、他のMBと比べてプレー時間が短い中での記録なので驚異的だ。

西本がアタックでここまで成果を出せた秘訣は、豪快なフォームにある。MBが打つクイックはバレーボールで最速の攻撃なので、速さを極めるべくコンパクトなフォームにするのがセオリーだ。

しかし、西本のクイックはダイナミックなフォームで腕を豪快に回してパワフルに打ち込む。日本代表で例えるなら西田有志のようなスパイクフォームだ。

フォームが豪快な分、敵ブロッカーも着いてくるが、西本のクイックはスイングが速くてパワーがあるので、未完成の敵ブロックを吹っ飛ばしてブロックアウトを奪っている。

VNLに出場した全MBの中で最も身長が低い西本のアタックの秘訣はこのパワーと言える。

また西本はSVリーグでトップブロッカーを受賞している。全44試合あったレギュラーラウンドで1セットあたりのブロックポイントが最も高かった日本最強のブロッカーだ。

試合を重ねるごとにブロックの鋭さも増してきているので、世界バレーではアタックだけではなくブロックにも要注目だ。

⑪攻守万能／エバデダン・ラリー

[写真]=須田康暉

ラリーは攻防揃ったバランスの良いMBだ。

クラブシーズンではSVリーグとアジアチャンピオンズリーグでベストMBを受賞している。

SVリーグでは全チームの主力MBの中で、アタック決定率と1セットあたりのブロック決定本数の両方で2位を記録している。

このことからラリーは日本のMBで最もアタックとブロックを両立した選手と言える。

ラリーは自分のリズムがあるクイックが特徴的だ。空中でトスを待ち、敵ブロックの位置を把握して鋭角に叩き込む。

ブロックについてはパリ五輪以前は苦手だと語っていたが、クラブシーズンでレシーバーとの連携を意識することがハマり、武器の1つとなって代表でも結果を出している。

VNLでも第2週まで最もスタメンが多かったMBで、アタック決定率は常に6割を超えていて、1試合あたりのブロック本数は最も高い1.14本を記録していた。

しかし第3週から少し調子を落としている。第3週の初戦のドイツ戦ではブロックの手ごたえがなかったと語り、その後のブラジル戦では4本打ったアタックが全てミスとなってしまった。

世界バレーでは佐藤のようなブロック力、西本のようなアタック力、小野寺のような安定感を備えた本来のラリーの姿が観られることに期待だ。

⑫次世代セッター／永露元稀

[写真]=須田康暉

永露はサーブとブロックが強みの次世代セッターだ。

現代バレーのトップセッターは大きく2つのタイプに分けられる。

①背は低いがトスとレシーブに優れたセッター

②背が高くて、ブロック、アタック、サーブで得点力があるセッター

近年は②のセッターにトスの技術が備わり正セッターに定着し、①のセッターは2枚替えやゲームチェンジャーとして起用するというチームが増えている。

そして永露は日本が待ちかねていた②のタイプのセッターだ。

VNLファイナルのポーランド戦では、その強みを存分に発揮した。

世界トップスパイカーの1人であるレオンからサービスエースを奪い、ブロックでは2度スパイクを阻むことでレオンを交代まで追い込んだ。

永露のセッターとしてのトスについて、ロラン・ティリ監督はシンプルなトス配分だと評していて、サイドアタッカーを中心に要所でセンター線を使う。

世界バレーでも高身長を生かした攻撃力と、打ちやすさを重要視していると語るサイドアタッカーを中心としたトス回しに注目だ。

⑬ザ・セッター／大宅真樹

[写真]=須田康暉

永露が現代の攻撃的セッターなら、大宅は従来のトスを武器とするセッターだ。

トスのコントロール力とセンター線を積極的に使うトス配分が特徴的だ。

大宅は永露と比較して、SET（ブロックを1.5枚以下にしたトスと、2段トスの精度を評価する数値）の数値に優れている。

SETは大宅が37.45%、永露が29.14%となっている。

そして大宅は今季の日本代表に並々ならぬ覚悟をもって臨んでいて、正セッターに定着したいと公言している。

実際にVNLでの大宅は第2週まではほぼ全ての試合に先発出場。強みであるトスの精度を生かして、毎試合スタメンが代わるスパイカーを操り勝利に導いた。

しかし第3週からは永露にスタメンの機会が与えられ、逆に大宅が長い時間プレーしたセットは敵に全て奪われる結果となった。

そんな中でも大宅はドイツ戦でスタメンに選ばれた永露には「お前のペースでやればいい。交代したいなら交代するし、ずっと出たいなら出ればいい。もっと気持ち強くもっていけ」と頼もしい声をかけている。

スパイカーだけではなく、ライバルにまで献身的なその姿勢は、チームを回す役割であるセッターの鏡だ。

世界バレーではVNLで溜まった鬱憤を晴らすような大宅の活躍に期待だ。

⑭世界が警戒するサーブレシーブ／小川智大

[写真]=須田康暉

小川は世界トップリベロの1人だ。

レセプション、ディグ、トス、コーチング全てが世界トップクラス。その中でも特にレセプションに秀でている。

VNLではベストレシーバーランキング（サーブのAパス返球数）で9位にランクインした。TOP10のほぼ全選手が250本以上サーブを受けている中、小川は全ての試合に出場したにもかかわらず、最も少ない172本しかサーブを受けていない。

このことから小川が対戦国からサーブ避けるように警戒されてたことと、受け数が少ない中でAパスを連発していたことが分かる。

実際にベストレシーバーランキングTOP10の中で小川のレセプション返球率はトップの34.88%だ。

また小川はベストディガーランキングでも3位にランクインした。今季のVNLでは、敵OPのストレートを全く落とさずコートにキープしていた姿が印象的だ。

世界バレーでも世界から避けられる小川のレセプション精度と、敵OPのストレートを全く落とさないディグに注目だ。

⑮世界が警戒するスパイクレシーブ／山本智大

[写真]=須田康暉

小川と同じく山本も世界トップリベロの1人でレセプション、ディグ、トス、コーチング全てが世界トップクラスだ。

その中でも山本はディグに優れているリベロだ。今季の山本はアルゼンチン戦の2セットにしか出場していないので、2024年のVNLの数値を参考に解説していく。

1試合当たりのディグ成功数は山本が10.44本、今年の小川が6.46本となっている。

昨年の山本は五輪の年でチームのディフェンスシステムが完成していて、今年の小川は新体制でスタメンが代わる中で条件は大きく異なるが、山本が約4本の差をつけている。

また去年の山本は小川と1試合ごとに交代しながら出場していたのにも限らず、ベストディガーランキング（ディグの成功総本数）では4位についていた。

TOP3の選手は全試合に出場していたが、ディグ数は山本と約20本しか差はなく、さらに1試合当たりの平均ディグ数で10本を超えていたのは山本のみだった。

このことから山本は世界的にもトップのスパイクレシーブ技術を持っていることが分かる。世界バレーでも「あいつにスパイクは打つな」敵から恐れられる山本のスパイクレシーブに注目だ。