高知競馬の「第10回西日本3歳優駿」はあす（7日）、第5Rで行われる。金沢での昨年は1番人気のシンメデージー（高知）が優勝。19年以来、6年ぶりの高知開催となる今回は、兵庫からの遠征馬2頭を含む、フルゲート12頭によって覇が競われる。

V候補として真っ先に名前が挙がるのは兵庫のラピドフィオーレ（牡＝田中範）だ。当地で行われた先月の黒潮菊花賞で見せた走りが強く印象に残る。世代最強を誇るジュゲムーンを相手に6馬身差をつける圧巻Vだった。今回はジュゲムーンが不在。他の高知馬では太刀打ちは難しそうなだけに、前走の再現といきたい。

そのラピドにとって唯一気になる存在がキミノハート（牝＝吉見）だろう。同じ兵庫所属で、6月の兵庫優駿でラピドに先着（3着）している。すでに地方交流重賞Vの実績を持ち（5月8日の西日本クラシック＝園田）、その実力は相当である。初の輸送競馬にさえ戸惑わなければ勝ち負け必至である。

地元勢では3冠上位組に兵庫勢撃破を託したい。ヤマノアシオト（牡＝田中守）は高知優駿3着後、黒潮菊花賞へ向かわず大井・黒潮盃へ挑戦。結果は7着も、南関の世代トップ級にもまれてきた。その経験は高く評価できる。鞍上は前走に続き吉原を早くから確保と、陣営の本気度も見て取れる。

ユラリユラメイテ（牡＝雑賀正）の地力にも注意が必要だ。3冠競走を3、2、4着と崩れずに戦い抜いた。逃げ馬だけに雨の影響が残る馬場なら、前残りの目は考えておきたい。トサノマイヒメ（牝＝工藤真）はレースセンスの良さをもって、この相手にどこまで食い込めるか。

◇7日・高知5R第10回西日本3歳優駿＝1900メートル（17時40分発走）

（1）プリンセスダイヤ55城野慈

（2）ジャガーノート57畑中信

（3）オリーブブランチ57近藤翔

（4）ユラリユラメイテ57永森大

（5）ゾクゾク 55山崎雅

（6）ラピドフィオーレ57田野豊

（7）ハチャプリ 55上田将

（8）リバイブローズ55井上瑛

（9）ヤマノアシオト57吉原寛

（10）カンビフレサン55妹尾浩

（11）トサノマイヒメ55多田誠

（12）キミノハート 55吉村智