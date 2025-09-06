『ドラクエ』鳥山顔だ！リメイク最新イラストに衝撃 ドラゴンと勇者の一戦描き「やっぱこれよ！」
ゲーム『ドラゴンクエストI＆II』リメイクとなる『HD-2D版 ドラゴンクエストI＆II』（Switch2、Switch、PlayStation5、Xbox Series）が、10月30日に発売される。これを記念して最新イラストが公開され、ネット上で話題となっている。
【画像】鳥山明ぽい絵柄！ドラゴンVS勇者…公開された『ドラクエ』新イラスト
公開されたイラストでは、『DQI』での、ドラゴンと勇者の一戦を描いた一枚で、ファンは「ウオォ！鳥山顔！やっぱこれよ！3のパッケージはしっくりこなかった、やっぱドラクエといえばこれ」「鳥山明さんの絵だ、って言われても信じられるくらいの完成度だ 絵って引き継ぎ出来るんだな」「当時のイラストっぽくていいですね」「こういうイラストのパッケージの方が売り場で見た時ワクワクできるんだよなー」などと反応している。
「ドラゴンクエスト」シリーズは、プレーヤーが物語の主人公となって、世界を掌握しようとする魔王に立ち向かうRPG。チュンソフトが開発・エニックスが販売する初代『ドラゴンクエスト』が1986年に発売されて以降、日本を代表する人気ゲームタイトルの一つとして知られている。
今作は1986年の1作目発売から39年経て、新キャラ「サマルトリアの妹姫」が登場することでも話題となっている。
