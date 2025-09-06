お外に出たがる猫さんに、飼い主さんが行けない理由を伝えてみると…？まるで人間のような猫さんの反応が可愛いと、話題になっています。

こちらの投稿は記事執筆時点7.9万回再生を突破し、「思わず爆笑しちゃいましたw」「本当に賢いなぁ」「パパさんの言葉を完全に理解していますね！スゴ～い」といったコメントが寄せられました。

【動画：外に出たがる猫に『行けない理由』を伝えたら…】

賢い猫さん

YouTubeチャンネル『アクアとフランマ』に登場したマンチカンの「アクア」ちゃん。愛らしい上に、26個もの芸を習得しているとっても賢い女の子なのだそうです。

この日は玄関横のお風呂場で、同居猫「フランマ」くんがシャンプーをする予定だったため、ドアが開放されていたそう。アクアちゃんも久しぶりの玄関探索を楽しんでいたといいます。

まさかのリアクション

連日の猛暑でお散歩に行くことができていないアクアちゃんは、不満そうな声を出しつつドアを前足でカリカリして、お外行きたいアピールを開始。しかし、暑さはもちろん、熱せられたアスファルトを歩くのはかなり危険です。そこで飼い主さんは、行けない理由を教えてあげることに。

キョロキョロしたりドアを見上げながら話を聞いていたアクアちゃんでしたが、飼い主さんが「火傷しちゃうよ」と伝えた次の瞬間…。ドアをカリカリしようとした前足をピタッと止めてこちらを振り向くと、「まじ？」と驚愕の表情を見せたというのです！

まるで人間みたい

目を見開いた「まじ？」顔が、たまらなく可愛いアクアちゃん。続けて飼い主さんが「痛い痛いなる」「やめとこ！」と伝えると、何やら真剣に考え込んでいる様子だったそう。どう見てもちゃんと言葉を理解して人間のように反応をしているアクアちゃん、天才すぎるのでは…？

結局、飼い主さんの説明に納得したのか、アクアちゃんはお外に行くことを諦めてくれたそうです。飼い主さんも驚いてしまうほど、あまりにも人間味のある反応を見せたアクアちゃんなのでした。

投稿には「アクアちゃんの「まじ？」な顔、かわいすぎる♡」「アクアちゃん、もしかして火傷の意味分かってる！？反応が本当に人間みたいだった」「アクアちゃんのお外への期待でふりふりするしっぽもかわいすぎるし驚愕のお顔もおもしろい(笑)」「涼しくなったらお散歩行こうねえ～」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『アクアとフランマ』では、アクアちゃんとサイベリアンのフランマくんの日常の様子が投稿されています。アクアちゃんの驚くほど賢い姿や、可愛らしい姿もたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「アクアとフランマ」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。