¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤¤¤Î¤«¡¢¡¢¡×¢ª¡Ú¥Ï¥Ëー¥º¤Î980±ß¥È¥Ã¥×¥¹¡Û¤¬Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡ª
¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯»Ä½ë¤ÎÆü¡¹¡¢È¾Âµ¥È¥Ã¥×¥¹¤Î½ÐÈÖ¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨²Æ½ªÈ×¤Îº£¡¢¼ê»ý¤Á¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«¥Þ¥ó¥Í¥ê¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤«¤é¿·¤¿¤ËÇã¤¤Â¤¹¤Ê¤é¥×¥Á¥×¥é¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÍê¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤«¤â¡£ÊÔ½¸Éô¤¬¥ê¥µー¥Á¤·¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡Ú¥Ï¥Ëー¥º¡Û¤Î¤ªÃÍ²¼¤²¥È¥Ã¥×¥¹¡£980±ß¤È¤¤¤¦¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÜ¿¨Îä´¶¤äµÛ¿åÂ®´¥¤òÈ÷¤¨¤¿Í¥½¨¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥ª¥ó¥ª¥ÕÌä¤ï¤º¤ËÃå²ó¤»¤ë¾åÉÊ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ¤ò¡£
¥È¥ì¥ó¥É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²¡¤µ¤¨¤¿Í¥½¨¥È¥Ã¥×¥¹
¡Ú¥Ï¥Ëー¥º¡Û¡Ö¥Ü¥ê¥åー¥àÂµT¥·¥ã¥Ä¡×\980¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥·¥Õ¥©¥óÁÇºà¤Î¥Ü¥ê¥åー¥àÂµ¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¡£T¥·¥ã¥Ä¤Ê¤Î¤Ë¥Ö¥é¥¦¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¾åÉÊ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤·Ú¤ËÃå¤ä¤¹¤½¤¦¤Ê¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤µ¤é¤ËÀÜ¿¨Îä´¶¡¦µÛ¿åÂ®´¥¡¦UV¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½ÉÕ¤¤È¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Í¥½¨¤Êµ¡Ç½ÌÌ¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£
½Å¤Í¤¿¥Õ¥ê¥ë¤¬¥³ー¥Ç¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë³Ê¾å¤²
¡Ú¥Ï¥Ëー¥º¡Û¡Ö¥Õ¥ê¥ëÂµT¥·¥ã¥Ä¡×\980¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¤Ò¤é¤Ò¤é¤ÈÍÉ¤ì¤ë¥Õ¥ê¥ëÂµ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎT¥·¥ã¥Ä¡£ÆâÂ¦¤Î¥Õ¥ê¥ë¤Ï¥·¥Õ¥©¥óÁÇºà¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â·Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥àー¥É¤¬¹á¤ë°ìËç¤Ç¤¹¡£ÀÜ¿¨Îä´¶¡¦µÛ¿åÂ®´¥¡¦UV¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½ÉÕ¤¤Ç¤³¤Î¤ªÃÍÃÊ¤Ê¤é¡¢Ê£¿ôÇã¤¤¤·¤ÆÀ©Éþ¤¬¤ï¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¤«¤â¡ª
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ï¥Ï¥Ëー¥º½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£