WTTコンテンダー・アルマトイ

卓球のWTTコンテンダー・アルマトイは4日、カザフスタンのアルマイトで男子シングルス1回戦が行われ、世界ランキング99位の吉山僚一（木下マイスター東京）が45位の薛飛（中国）に3-2（11-7、4-11、12-10、10-12、14-12）で勝利した。格上の中国人選手を撃破した21歳の奮闘に反響が広がっている。

日本勢がまたも勢いを見せつけた。4日の女子シングルス1回戦で、世界ランキング12位の橋本帆乃香（デンソー）が同44位の縦歌曼（中国）に3-1（11-8、12-10、9-11、11-9）で勝利したのに続き、吉山が中国選手を相手に意地を見せる。第1セットを先取すると、その後は一進一退の攻防を展開。フルセットの末、勝利をもぎ取った。

女子では橋本と同じくカットマンの佐藤瞳も王暁彤に3-2で勝利と、今大会では男女とも好調ぶりが顕著に。勢いを見せつけた吉山の奮闘には、ネット上のファンも「凄い！」「これはなかなか!!」との反応が寄せられていた。

吉山は今年度の日本卓球協会男子ナショナルチーム候補にも選出される期待の逸材。5日のシングルス2回戦では、韓国のパク・ギュヒョンを3-2（11-9、11-9、9-11、9-11、11-4）で撃破。6日の準々決勝でヨルギッチ（スロベニア）と対戦する。



（THE ANSWER編集部）