道路沿いでひとりで鳴いていた子猫を保護した投稿者さん。しかし、家には2匹の先住犬がいて…。子猫と先住犬の心温まる動画は、10万回以上再生され「優しい家族に拾われて幸せになれて良かったね」「家族になる運命だった。みなさんお幸せに」「寂しかったんやろな～」といったコメントが集まっています。

【動画：道路沿いで鳴いていた『1匹の小さな黒猫』を保護→家にいた2匹の犬と会わせてみたら…】

ひとりで鳴いていた子猫

TikTokアカウント「aina」に投稿されたのは、保護され、みんなに優しく迎えてもらえた子猫の様子。ある日、投稿者さんは道路沿いで鳴いている黒猫の子猫を見つけて保護したそうです。子猫はなでられるとコロンと転がりお腹を見せてくれるほど人懐っこかったそうです。

子猫は生後1ヵ月くらいで、人の両手に収まるほどの小ささでした。子猫はキトンブルーと呼ばれる子猫特有の、灰色がかった青い目をしていたのだそう。産毛のようなふわふわした毛が可愛かったそうです。

優しい先住犬たちとの出会い

投稿者さんのおうちには2匹の先住犬がいるのだそう。仲良くなれるか心配だったという投稿者さんですが、3匹はすぐに仲良くなったそうです。2匹の先住犬の間に子猫が入って仲良くくっついて寝る姿が見られたのだそう。

のびのびと幸せに暮らす子猫

その後も3匹の関係は良好で、子猫がじゃれても先住犬たちが優しく相手をしてくれたり、一緒にはしゃいで遊んだりしているそうです。優しい犬のお兄ちゃんたちと飼い主さんに囲まれ幸せに過ごす子猫でした。

投稿には「わんこちゃん達も飼い主さんに似て優しいのね～良い人に巡り会えて良かったね～」「最初からゴロンってお腹を見せちゃうなんて！連れて帰りますよね～」「ワンちゃんの優しさに涙出るわ 良かったな～クロネコちゃん」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「aina」では、子猫と先住犬たちの日常が投稿されています。

