セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2025年8月28日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『カーズ』 いろいろマスコット “ライトニング・マックィーン”を紹介します！

セガプライズ ディズニー＆ピクサー『カーズ』 いろいろマスコット “ライトニング・マックィーン”

登場時期：2025年8月28日より順次

サイズ：全長約10×10×5cm

種類：全5種（ノーマル、ファビュラス、ダイナコ、グランプリ、GCR）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

「ライトニング・マックィーン」の日、9月5日に合わせて、いろいろなカラーリングの「ライトニング・マックィーン」が登場。

真っ赤なボディに「95」のゼッケンを付けたおなじみの姿はもちろん、青いファビュラスタイプなど、バリエーション豊かなマスコットです。

思わずコレクションしたくなるようなディズニーグッズを紹介していきます☆

ノーマル

おなじみ、真っ赤なボディの「ライトニング・マックィーン」

「95」のナンバーや炎のペイントが目を引きます！

ファビュラス

真っ赤なボディから一変、ブルーのボディとなったファビュラスタイプ。

印象の異なる「ライトニング・マックィーン」をコレクションできるグッズです☆

ダイナコ

明るいブルーに「DINACO（ダイナコ）」のロゴがポイント。

タイヤのホイール部分もブルーになっています。

グランプリ

『カーズ2』にて、ワールドグランプリに挑戦したときの姿も！

ボンネット部分にあしらったロゴも特徴です。

GCR

赤いボディに白い稲妻が映えるGCR仕様の「ライトニング・マックィーン」

ホイールのデザインもいつもと異なる印象に仕上げられています。

いろいろなカラーリングの「ライトニング・マックィーン」が、9月5日に向けてマスコットで登場。

セガプライズのディズニー＆ピクサー『カーズ』 いろいろマスコット “ライトニング・マックィーン”は、2025年8月28日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 色々なカラーのライトニング・マックィーン！セガプライズ ディズニー＆ピクサー『カーズ』 マスコット appeared first on Dtimes.