セガプライズ ディズニー＆ピクサー『カーズ』　いろいろマスコット　"ライトニング・マックィーン"

セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2025年8月28日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『カーズ』　いろいろマスコット　“ライトニング・マックィーン”を紹介します！

 

セガプライズ ディズニー＆ピクサー『カーズ』　いろいろマスコット　“ライトニング・マックィーン”

 

 

登場時期：2025年8月28日より順次

サイズ：全長約10×10×5cm

種類：全5種（ノーマル、ファビュラス、ダイナコ、グランプリ、GCR）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

 

「ライトニング・マックィーン」の日、9月5日に合わせて、いろいろなカラーリングの「ライトニング・マックィーン」が登場。

真っ赤なボディに「95」のゼッケンを付けたおなじみの姿はもちろん、青いファビュラスタイプなど、バリエーション豊かなマスコットです。

思わずコレクションしたくなるようなディズニーグッズを紹介していきます☆

 

ノーマル

 

おなじみ、真っ赤なボディの「ライトニング・マックィーン」

「95」のナンバーや炎のペイントが目を引きます！

 

ファビュラス

 

真っ赤なボディから一変、ブルーのボディとなったファビュラスタイプ。

印象の異なる「ライトニング・マックィーン」をコレクションできるグッズです☆

 

ダイナコ

 

明るいブルーに「DINACO（ダイナコ）」のロゴがポイント。

タイヤのホイール部分もブルーになっています。

 

グランプリ

 

『カーズ2』にて、ワールドグランプリに挑戦したときの姿も！

ボンネット部分にあしらったロゴも特徴です。

 

GCR

 

赤いボディに白い稲妻が映えるGCR仕様の「ライトニング・マックィーン」

ホイールのデザインもいつもと異なる印象に仕上げられています。

 

いろいろなカラーリングの「ライトニング・マックィーン」が、9月5日に向けてマスコットで登場。

セガプライズのディズニー＆ピクサー『カーズ』　いろいろマスコット　“ライトニング・マックィーン”は、2025年8月28日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

