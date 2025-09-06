色々なカラーのライトニング・マックィーン！セガプライズ ディズニー＆ピクサー『カーズ』 マスコット
セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。
今回は2025年8月28日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『カーズ』 いろいろマスコット “ライトニング・マックィーン”を紹介します！
セガプライズ ディズニー＆ピクサー『カーズ』 いろいろマスコット “ライトニング・マックィーン”
登場時期：2025年8月28日より順次
サイズ：全長約10×10×5cm
種類：全5種（ノーマル、ファビュラス、ダイナコ、グランプリ、GCR）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
「ライトニング・マックィーン」の日、9月5日に合わせて、いろいろなカラーリングの「ライトニング・マックィーン」が登場。
真っ赤なボディに「95」のゼッケンを付けたおなじみの姿はもちろん、青いファビュラスタイプなど、バリエーション豊かなマスコットです。
思わずコレクションしたくなるようなディズニーグッズを紹介していきます☆
ノーマル
おなじみ、真っ赤なボディの「ライトニング・マックィーン」
「95」のナンバーや炎のペイントが目を引きます！
ファビュラス
真っ赤なボディから一変、ブルーのボディとなったファビュラスタイプ。
印象の異なる「ライトニング・マックィーン」をコレクションできるグッズです☆
ダイナコ
明るいブルーに「DINACO（ダイナコ）」のロゴがポイント。
タイヤのホイール部分もブルーになっています。
グランプリ
『カーズ2』にて、ワールドグランプリに挑戦したときの姿も！
ボンネット部分にあしらったロゴも特徴です。
GCR
赤いボディに白い稲妻が映えるGCR仕様の「ライトニング・マックィーン」
ホイールのデザインもいつもと異なる印象に仕上げられています。
いろいろなカラーリングの「ライトニング・マックィーン」が、9月5日に向けてマスコットで登場。
セガプライズのディズニー＆ピクサー『カーズ』 いろいろマスコット “ライトニング・マックィーン”は、2025年8月28日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！
