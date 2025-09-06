☆ＤｅＮＡ―ヤクルト（１８：００・横浜）ＤｅＮＡ＝竹田、ヤクルト＝山野

ＤｅＮＡはルーキーの竹田が６日のヤクルト戦で今季３登板目を迎える。初登板からここまで２登板で２勝。初登板から３戦３勝を目指す。

竹田は８月１６日の中日戦（バンテリンＤ）で初登板初先発。７回２安打無失点で初登板勝利を挙げた。２戦目は同２４日の巨人戦（東京Ｄ）に先発し、６回を５安打１失点で勝利投手となっている。

ＤｅＮＡの新人で初登板から３連勝は２０年の坂本裕哉、２４年の石田裕太郎の２人がマーク。ただし、初登板から３戦３勝となると石田裕しかいない。竹田が３戦３勝となれば、球団では２人目となる球団新人の初登板から３戦３勝となる。

（その他のカード）

☆中日―巨人（１４：００・バンテリンドーム）中日＝高橋宏、巨人＝井上

☆阪神―広島（１８：００・甲子園）阪神＝門別、広島＝常広

☆西武―ロッテ（１７：００・ベルーナドーム）西武＝渡辺、ロッテ＝サモンズ

☆オリックス―日本ハム（１４：００・京セラドーム大阪）オリックス＝曽谷、日本ハム＝加藤貴

☆ソフトバンク―楽天（１４：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝有原、楽天＝荘司

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順