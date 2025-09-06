２月に第３子出産を発表した女優・武井咲の撮影オフショットがアップされた。５日に発売された人気ファッション誌「ＶＥＲＹ」の表紙を飾った武井。同誌編集部の公式インスタグラムでは「大特集のテーマ「私たち、冬までロンＴで生きていく！」にちなんで、ロンＴコーディネートの武井さんが登場です」とつづり、スタジオで撮影に臨む武井の姿がアップ。

「シンプルながら、肩の肌見せがとってもヘルシーな武井さん。バッグはバレンシアガのロデオ。新作のスエードの小ぶりなサイズが使いやすそうでスタッフ間でも話題でした」などと裏話を説明した。

この投稿には夫のＥＸＩＬＥ ＴＡＫＡＨＩＲＯも「いいね！」で反応・フォロワーも「咲ちゃんかわいすぎる」「ホントに品があってキレイ」「産後とは思えないくらい美しい」「子供の顔面偏差値すごいだろーなー」「旦那さんいいね押してる」などの声を寄せていた。

武井はＴＡＫＡＨＩＲＯと１７年９月に結婚し、１８年３月に長女が誕生。２２年３月に次女が生まれたことを発表した。そして今年２月２日に所属事務所を通じ、連名で「先日、第３子となる女の子が誕生しましたことをご報告いたします」と報告した。武井が登場するＳＮＳ投稿にはＴＡＫＡＨＩＲＯがたびたび「いいね！」しており、仲良しぶりが話題になっている。