ぬいぐるみやフィギュア、かっこいいファッションアイテムなどが多数展開されている、セガプライズの「MARVEL」グッズ。

今回は全国のゲームセンターなどに2025年8月28日より順次投入される、「MARVEL ACT/CUT プレミアムフィギュア “スパイダーマンvsグリーン・ゴブリン”」を紹介します！

セガプライズ「MARVEL ACT/CUT プレミアムフィギュア “スパイダーマンvsグリーン・ゴブリン”」

投入時期：2025年8月28日より順次

サイズ：全長約13.5×15cm

種類：全1種（スパイダーマン）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

「グリーン・ゴブリン」と対峙する「スパイダーマン」のフィギュアがセガプライズから登場！

「グリーン・ゴブリン」の武器「パンプキン・ボム」に囲まれる「スパイダーマン」が立体化されています。

見事な身のこなしで、ウェブ・シューターでクモの糸を放ち、パンプキン・ボムの動きを封じ込める姿がかっこいい！

足元には爆発するパンプキン・ボムも。

「スパイダーマン」の素早い動きをそのまま立体化した、躍動感のある仕上がりです。

「グリーン・ゴブリン」との対峙を見事に立体化した「スパイダーマン」のフィギュア！

セガプライズの「MARVEL ACT/CUT プレミアムフィギュア “スパイダーマンvsグリーン・ゴブリン”」は、全国のゲームセンターなどにて、2025年8月28日より順次投入予定です。

