白雪姫・ベル・アリエル！セガプライズ「ディズニープリンセス」 Dolly Clasica ぬいぐるみVol.2
セガプライズにディズニーのキャラクターグッズが続々登場。
今回は2025年8月28日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニープリンセス」 Dolly Clasica ぬいぐるみVol.2を紹介します☆
セガプライズ「ディズニープリンセス」 Dolly Clasica ぬいぐるみVol.2
登場時期：2025年8月28日より順次
サイズ：全長約15×9×19cm
種類：全3種（白雪姫、ベル、アリエル）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
古い洋館に置いてありそうな、クラシカルな雰囲気の”Dolly Clasica（ドリークラシカ）”デザインから、ディズニープリンセスたちのぬいぐるみ第2弾が登場。
ドールのような上品さに、ぬいぐるみとしてのかわいらしさをミックスしたデザインがポイントです☆
ディズニープリンセスそれぞれの特徴をとらえた造形も魅力。
上品な印象のぬいぐるみたちは、コレクションしたくなる存在です！
白雪姫
黒髪に赤いリボンを身につけたディズニープリンセス「白雪姫」
襟元や膨らみのある袖など、特徴的なデザインのドレスもしっかり再現されています☆
ベル
『美女と野獣』に登場するディズニープリンセス「ベル」の「Dolly Clasica ぬいぐるみ」
「野獣」とのダンスシーンで着ていた優雅なドレスが上品なタッチでデザインされています！
アリエル
『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」も「Dolly Clasica ぬいぐるみ」にラインナップ。
人間になったときに着ていたピンクのドレス姿が可憐なぬいぐるみとして展開されます☆
古い洋館にありそうな、クラシカルなドール風ぬいぐるみになったディズニープリンセスたち。
セガプライズの「ディズニープリンセス」 Dolly Clasica ぬいぐるみVol.2は、2025年8月28日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
